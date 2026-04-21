Dit zijn de hunters in Hunted VIPS 2026

Tekst: Evelien Berkemeijer

In Hunted VIPS 2026 staat opnieuw een ervaren team van hunters klaar om de voortvluchtigen op te sporen.

Onder leiding van Kalile Ohoudi bestaat het team van Hunted VIPS 2026 uit specialisten uit de opsporing, defensie en de digitale wereld. Ieder van hen brengt een eigen expertise mee, van tactisch recherchewerk tot cyberonderzoek. Ook in het land gaan meerdere duo’s op jacht. Dit zijn de mensen achter de jacht.

Kalile Ohoudi

Kalile Ohoudi leidt de operatie

Operationeel leider Kalile Ohoudi is een voormalig geheim agent met meer dan twintig jaar ervaring in het aansturen van geheime operaties. Hij werkte voor Defensie en Binnenlandse Zaken en staat bekend om zijn vermogen om geheime schuilplaatsen, spoorloze verdachten en ongrijpbare terreurnetwerken op te sporen. Kalile opereert onopvallend en denkt altijd drie stappen vooruit. Wat onvindbaar lijkt, is voor hem ‘slechts een kwestie van tijd’.

Dennis, Denise en Lucia

Rechercheurs met een brede staat van dienst

Dennis Meijer brengt ruim 25 jaar ervaring in de opsporing mee en deed veel grootschalige rechercheonderzoeken. Het in kaart brengen en opsporen van verdachten met oude en nieuwe methodes is zijn specialiteit. Denise Laan begon als 19-jarige bij de Koninklijke Marine als communicatiespecialist en reisde de wereld over. Na haar laatste VN-missie in 2003 maakte Denise de overstap naar de politie, waar zij functies vervulde als hoofdagent, rechercheur en trainer. In haar laatste jaren specialiseerde ze zich in mentale kracht en vitaliteit. Lucia Schwering is de jongste rechercheur van het team. Zij begon haar loopbaan bij het recherchebureau van oud Hunted-collega Marcel van de Ven, studeerde af als forensisch onderzoeker en deed onderzoek naar witwassen, fraude en terrorismefinanciering. Inmiddels werkt Lucia bij de politie binnen de Forensische Opsporing.

Selmar, Martijn en Susanne

Het digitale team speurt online en met technologie

Ook op digitaal vlak beschikt het hunterteam over veel expertise. Selmar Smit is als head of science & technology bij TNO verantwoordelijk voor investeringen in onderzoek naar AI en robots. Daaruit komen technieken voort voor onder meer risicotaxatie, sociale netwerkanalyse en het voorspellen van locaties waar voortvluchtigen zich mogelijk schuilhouden. Martijn Hoogesteger is CTO bij S-RM en geeft leiding aan teams die digitale sporen onderzoeken en nieuwe technieken ontwikkelen om criminelen te dwarsbomen. Daarvoor werkte Martijn zelf als ethical hacker en digitaal forensisch onderzoeker. Susanne Koster is incident responder bij S-RM en helpt de schade van cyberaanvallen te beperken door hackers tegen te houden, toegang te blokkeren en aanvallen te onderzoeken. Dankzij haar internationale ervaring in Londen weet Susanne ook precies wanneer digitaal bewijs juridisch standhoudt. Assistent tactisch rechercheurs Dusty Hijstek en Sally Leito en assistent analist Moos Middelkoop maken het team compleet.

Tekst gaat verder onder trailer.

Team 1 en Team 2 vertrouwen op ervaring uit defensie en opsporing

In het land opereren drie hunterteams. Team 1 bestaat uit Martijn de Fost en Dominique Schreinemachers. Martijn begon op zijn 17e bij de Koninklijke Marechaussee en werkte daarna bij de politie in Den Haag en Amsterdam. Inmiddels vervult hij de rol van Officier van Dienst en hulpofficier van justitie. Dominique is een van de weinige vrouwelijke militaire vliegers van de Luchtmacht. Na een zware opleiding mocht zij de Cougar vliegen, de transporthelikopter van Defensie. Tijdens een reddingsmissie in Afghanistan werd zij beschoten door de Taliban. Team 2 bestaat uit Dennis Peters en Tommy Schraven. Dennis werkte 25 jaar als opsporingsambtenaar bij de Koninklijke Marechaussee en de politie en is tegenwoordig trainer en adviseur, met gevaarbeheersing en presteren onder druk als expertisegebied. Tommy werkte ongeveer twintig jaar als leidinggevende bij Defensie en gebruikt zijn kennis over besluitvorming, prestatiedruk en teamdynamiek nu om teams in hoog-risicoberoepen te begeleiden. Zijn methodes maken het voor voortvluchtigen en hun achterban extra lastig, omdat zij vaak niet doorhebben dat ze onbewust ‘in de val’ worden gelokt.

Team 3 zet in op aanhoudingen en mentale kracht

Team 3 bestaat uit Thijs Wattimena en Renaldo Ishaak. Thijs werkte tien jaar als politieagent in de basispolitiezorg en specialiseerde zich via aanvullende opleidingen in aanhoudingen in groepsverband, risicovolle aanhoudingen en volgprocedures. Renaldo is voormalig teamleider bij de Koninklijke Marechaussee en was in zijn laatste operationele functie Officier van Dienst Politie en hulpofficier van justitie op Schiphol. Daarnaast hield hij zich bezig met trainingen in geweldsbeheersing en het voorbereiden van teams op extreme situaties. Tegenwoordig richt Renaldo zich op mentale kracht binnen en buiten Defensie.