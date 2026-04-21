Alles wat je wilt weten over Hunted VIPS 2026

Tekst: Evelien Berkemeijer

In het vijfde seizoen van Hunted VIPS slaan tien bekende Nederlanders op de vlucht. Zes afleveringen lang proberen vijf duo’s uit handen te blijven van een ervaren opsporingsteam. De grote vraag is of ze het extractiepunt weten te bereiken zonder gepakt te worden.

De nieuwe reeks van Hunted VIPS is in mei 2026 te zien op NPO 1. De kandidatenlijst is inmiddels bekend en ook duidelijk is wie de hunters aanstuurt. Na de finale volgt bovendien opnieuw een speciale nabeschouwing.

Welke BN’ers doen mee?

In seizoen vijf gaan acteur Hassan Slaby en zijn neef, boer Ayoub Louihrani, samen op de vlucht. Ook presentatoren Jetske van den Elsen en Joris Linssen doen mee, net als 3FM-dj’s Barend van Deelen en Nellie Benner. Verder wagen online comedians en vriendinnen Sanne Akkerman en Fleur Overgaag zich aan het avontuur, terwijl presentatoren en partners Kiki Bosman en Tim Senders het deelnemersveld compleet maken.

Het opsporingsteam staat onder leiding van Kalile Ohoudi. De operationeel leider is een voormalig geheim agent met meer dan twintig jaar ervaring in het aansturen van geheime operaties, van stedelijke observaties tot missies diep in vijandig gebied. Hij werkte voor Defensie en Binnenlandse Zaken en staat bekend om het opsporen van geheime schuilplaatsen, spoorloze verdachten en ongrijpbare terreurnetwerken.

Tijdens Hunted jaagt een team van ervaren specialisten, onder leiding van Kalile Ohoudi, op de ‘voortvluchtigen’ (Foto: Elvin Boer)

Wanneer is Hunted VIPS 2026 op tv?

De afleveringen van Hunted VIPS worden uitgezonden op NPO 1, onder voorbehoud van wijzigingen. Aflevering 1 is te zien op maandag 18 mei 2026 om 21.30 uur, aflevering 2 volgt op dinsdag 19 mei 2026 om 21.30 uur en aflevering 3 staat gepland voor donderdag 21 mei 2026 om 21.25 uur. Daarna volgen aflevering 4 op maandag 25 mei 2026 om 21.25 uur, aflevering 5 op dinsdag 26 mei 2026 om 21.30 uur en aflevering 6 op woensdag 27 mei 2026 om 20.30 uur.

Komt er ook weer een After the Hunt?

Na de laatste aflevering is er opnieuw een After the Hunt. In die uitzending blikken de voortvluchtigen en hunters terug op hun eigen én elkaars avontuur. De nabeschouwing is op woensdag 27 mei 2026 om 21.30 uur te zien op NPO 1, direct na de finale van Hunted VIPS.