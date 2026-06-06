Weet je nog: Welk programma presenteerde Wendy van Dijk presenteerde eind jaren negentig?

Tekst: Evelien Berkemeijer

Bekijk de foto eens goed. We zien hier Wendy van Dijk. Maar welk programma presenteerde ze? Lees snel verder.

Wendy van Dijk presenteerde in de jaren negentig het SBS6-programma ‘Broodje Aap Show’. De spelshow was in 1997 en 1998 op televisie te zien en draaide om opmerkelijke verhalen waarvan de deelnemers moesten bepalen of ze waar waren of niet.

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Broodje aap

Het concept sloot aan bij het bekende begrip broodjeaapverhaal: een sterk verhaal dat vaak wordt doorverteld, maar waarvan de waarheid twijfelachtig is. In de ‘Broodje Aap Show’ kreeg een panel van drie prominenten wonderlijke verhalen voorgeschoteld. Aan hen de taak om te raden of het verhaal echt gebeurd was of verzonnen.

Wendy van Dijk voor SBS6

De show behoort tot de vroege televisieperiode van Wendy van Dijk bij SBS6. In die jaren werkte ze aan meerdere programma’s voor de zender, waaronder ‘Over De Rooie’. ‘Broodje Aap Show’ wordt in biografieën en boekingsinformatie genoemd als een van de programma’s waarmee ze in die periode op televisie te zien was.

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