Miljuschka Witzenhausen over terugkeer Ali B en Marco Borsato: ‘Cancelen bestaat niet’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Miljuschka Witzenhausen ziet dat artiesten na ophef uiteindelijk vaak weer gewoon hun werk oppakken.

De presentatrice wijst daarbij op Ali B, Marco Borsato en Lil Kleine. Hoewel hun situaties niet hetzelfde zijn, blijken zij volgens haar allemaal weer verder te kunnen. Dat roept bij Miljuschka Witzenhausen de vraag op of iemand werkelijk gecanceld kan worden. Ze spreekt het uit in RTL Boulevard.

‘Dat komt nóóit meer goed’

Volgens Miljuschka gaat het niet alleen om de vraag of de presentatoren van RTL Boulevard een terugkeer gepast vinden. ‘Gaat het nou echt over wat wij gepast vinden? Ik denk dat wij allemaal wel hoog van de toren hebben geblazen de afgelopen jaren in allerlei andere zaken. We hebben het over Marco Borsato, Lil Kleine’, zegt ze in RTL Boulevard. ‘Er zijn allemaal dingen gebeurd waarvan we denken: dat komt nóóit meer goed!’ Toch ziet ze dat de artiesten weer verdergaan. ‘Maar deze jongens, zoals Ali B, die komen natuurlijk letterlijk van de straat, dus dit is ook een beetje hun handelsmerk ofzo? Bij Lil Kleine was dat ook een soort van zo.’

Kanttekeningen bij Marco Borsato

Miljuschka benadrukt dat de situaties rond Ali en Marco verschillend zijn: Ali is veroordeeld en Marco is vrijgesproken. Toch neemt die vrijspraak haar twijfels niet volledig weg. ‘Dat snap ik, maar als je de appjes leest die door Marco zijn gestuurd onderling… Als dat mijn dochter zou zijn, zou ik daar toch ook wel een issue mee hebben’, zegt ze. ‘Niet veroordeeld betekent niet automatisch dat er niet iets aan de hand is waarvan je denkt: ik weet het niet. Maar állemaal zijn ze weer gewoon hun ding aan het doen.’

‘Cancelen bestaat eigenlijk niet’

Dat artiesten met een grote achterban weer kunnen terugkeren, laat volgens Miljuschka zien dat cancelen in de praktijk nauwelijks bestaat. ‘Ik denk dus dat dat cancelen, waar we de laatste tijd allemaal heel druk mee zijn geweest, eigenlijk niet echt bestaat. Als je een heel grote fanbase hebt, zoals Marco, Lil Kleine en Ali B, want hij heeft echt wel iets gebouwd (…) het is wel knap wat er is neergezet. Misschien dat mensen dat toch als twee verschillende dingen zien. Wat ze doen in het publiek als werk en wat ze hebben gedaan in hun privéleven.’

‘Blijkbaar is dit de manier waarop het loopt’

Zelf vindt Miljuschka het teleurstellend dat de mannen weer in beeld verschijnen. ‘Ik vind het ook heel teleurstellend, hè? Ik ben zelf een vrouw en ik vind heel veel van dit soort dingen natuurlijk, maar we zien nu elke keer dat het zo gebeurt.’ Tegelijkertijd lijkt ze zich erbij neer te leggen dat het publiek daarin zijn eigen keuzes maakt. ‘Dan kan ik wel weer heel hoog van de toren gaan zitten blazen, maar blijkbaar is dit dus de manier waarop het loopt ofzo.’