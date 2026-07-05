Dit is de vriend van Miljuschka Witzenhausen: Pépé Topper

Tekst: Evelien Berkemeijer

Miljuschka Witzenhausen is weer gelukkig in de liefde en vertelt in Beau Monde openhartig over haar relatie met collega Pépé.

Vorig jaar oktober maakte Miljuschka Witzenhausen bekend dat ze weer voorzichtig gelukkig was, enkele maanden na haar breuk met Philip Ierschot. Ze vertelde toen alleen dat het ging om iemand die ze ‘al heel lang kent’. In november deelde Miljuschka de eerste foto met haar nieuwe vlam Pépé Topper.

De vonk sloeg onverwacht over

In Beau Monde vertelt Miljuschka dat de liefde op een onverwacht moment ontstond. ‘Toen we vorig jaar een relatie kregen, vond hij het beter om werk en privé niet met elkaar te mixen’, legt ze uit. ‘Af en toe doet hij nog wel wat voor me, maar in principe is hij voornamelijk voor anderen aan het werk.’ Beiden kwamen uit een stukgelopen relatie en vonden steun bij elkaar. ‘Dat was natuurlijk helemaal niet de bedoeling, haha’, lacht de presentatrice. ‘Pépé en zijn ex-vriendin waren al een tijdje uit elkaar en daar was hij best stuk van. Ondertussen was ik uit elkaar aan het gaan met mijn ex.’ Een knuffel veranderde uiteindelijk alles. ‘Op dat moment is de vonk overgeslagen en zijn we vanuit een vriendschap gegroeid naar wat we nu hebben.’

Relatie eerst verborgen gehouden

In het begin hield Miljuschka de relatie bewust verborgen voor het team. ‘Toen de vlam in de pan was geslagen, hebben we het nog geprobeerd te verbergen’, deelt Miljuschka. ‘Dat was alleen vrij ingewikkeld, haha.’ Volgens haar was de aantrekkingskracht niet te missen. ‘Zodra we samen een kamer in liepen, leek het wel alsof de elektriciteit aan en uit ging.’

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Wie is Pépé Topper?

De vriend van Miljuschka is chef Pépé Topper. Zijn eerste ervaring in de horeca was vreselijk, vertelt hij aan De Buik. ‘Ik was veertien en begon in de afwas van een sterrenrestaurant in Amersfoort, waar ik geboren ben. Ik werkte lange dagen en na één jaar was ik er helemaal klaar mee. Ik zei tegen mezelf dat ik echt nooit meer iets in de horeca ging doen.’ Pépé draaide bij toen een vriend hem een klein jaar later vroeg bij hem in de afwas te gaan werken. Steeds vaker hielp hij ook mee in de keuken en daar werd hij steeds enthousiaster van. Op zijn vijftiende werkte Pépé al fulltime in de keuken.

Stage bij Sergio Herman

Pépé heeft inmiddels een indrukwekkend cv en liep stage bij Pure C van Sergio Herman. Sergio was een icoon voor Pépé en dit gaf hem enorm veel motivatie om nog meer zijn best te doen. Ook leerde Pépé veel van zijn chef, Syrco Bakker. Een hapje van de chef eten? De officiële Le Pristine-site vermeldt dat chefs Sergio Herman en Pépé Topper een seizoensmenu serveren voor het zomerterras van Le Pristine Café, met onder meer Le Plateau, gegrilde octopus, langoustine en lobster salad.