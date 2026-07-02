Terreuralarm rond prins Harry: ‘Risico in VK veel groter dan in VS’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Prins Harry loopt een ‘verhoogd’ risico op terroristische aanvallen wanneer hij in het Verenigd Koninkrijk is. Dat staat in een beveiligingsrapport dat is ingezien door ITV News.

De hertog van Sussex keert volgende week terug naar zijn thuisland voor een reeks evenementen. Prins Harry zijn beveiliging blijft daarbij een groot punt van zorg. Volgens het rapport is het risico in het Verenigd Koninkrijk veel hoger dan in de Verenigde Staten.

Zes terreurcomplotten

Prins Harry zou het doelwit zijn geweest van zes terroristische complotten, waarvan vijf uit het Verenigd Koninkrijk afkomstig zijn. Het vertrouwelijke rapport, opgesteld in opdracht van Harry’s eigen beveiligingsbedrijf, beschrijft tientallen bedreigingen tegen de hertog en hertogin van Sussex. Ook bevat het een document van Al Qaida waarin wordt opgeroepen tot zijn moord. Volgens het rapport zijn er ‘minstens zes complotten tegen de hertog zijn van jihadistische en rechtse terreurgroepen die zich eerder op andere prominente Britten hebben gericht’.

Privébeveiliging schiet tekort

Harry’s beveiligingsbedrijf stelt dat de grootste dreiging voor de familie Sussex afkomstig is van ‘stochastisch terrorisme (ook wel bekend als grassroots-terrorisme of terrorisme door eenzame daders)’. Het team dat Harry begeleidt tijdens buitenlandse reizen mag in het Verenigd Koninkrijk geen wapens dragen. Daardoor kunnen zijn particuliere beveiligers volgens het rapport ‘niet adequaat reageren op een gewapende aanval door een terrorist, crimineel of geestelijk instabiele persoon’. Alleen de Britse politie mag, met toestemming van RAVEC, dodelijke wapens dragen tijdens zijn beveiliging.

Dreiging vooral in het Verenigd Koninkrijk

Volgens de risicobeoordeling is het veiligheidsrisico voor Harry en Meghan in het Verenigd Koninkrijk veel ‘groter’, omdat daar de meeste ernstige bedreigingen vandaan komen. De Metropolitan Police zou op de hoogte zijn van bijna 500 potentiële stalkers die het koninklijk huis als doelwit hebben, van wie de helft een bedreiging vormt voor Harry, Meghan en hun kinderen prins Archie en prinses Lilibet. Ook meldt het rapport dat 28 personen worden gevolgd vanwege ‘gevaarlijk stalkgedrag’ richting de familie Sussex.

Discussie over staatsbeveiliging

De automatische koninklijke beveiliging van Harry werd in 2020 ingetrokken, ondanks dat hij en zijn kinderen vijfde, zesde en zevende in lijn van troonopvolging zijn. De hertog stelt dat hem een jaarlijkse evaluatie was beloofd, maar dat die sinds zijn verhuizing naar Californië niet heeft plaatsgevonden. Zijn beveiligingsbedrijf concludeert dat ‘de enige manier om de resterende risico’s voor de hertog te beperken, is hem staatsgesteunde beveiliging te bieden’. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat het beveiligingssysteem ‘streng en proportioneel’ is, maar geeft geen details over individuele maatregelen. Volgens Shownieuws en Britse media heeft prins Harry in 2026 wél beveiliging in Engeland.

Over prins Harry zijn terugkeer naar Engeland:

BRON: ITV NEWS