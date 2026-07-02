Tim Hofman openhartig over impact Over Mijn Lijk en neemt besluit over toekomst

Tekst: Evelien Berkemeijer

Tim Hofman heeft op Instagram stilgestaan bij het afgeronde seizoen van Over Mijn Lijk. Nu ook de bijbehorende podcastserie is afgelopen, deelt de presentator een groepsfoto met de mensen die aan het programma meewerkten.

Het maken van het seizoen duurde ruim twee jaar. In die periode waren de makers aanwezig bij grote en ingrijpende momenten in de levens van de deelnemers van Over Mijn Lijk. Tim Hofman noemt het einde van het seizoen dan ook ‘een onwennig moment’.

Groepsfoto met een pijnlijke lading

Bij ieder seizoen komen de makers en de mensen die gevolgd zijn samen om een foto te maken. Ook dit keer gebeurde dat. Volgens Tim laat juist die foto zien hoe dubbel het programma is: ‘Een groep lachende mensen. Het had een gemiddeld team-uitje kunnen zijn.’ Tegelijkertijd wijst hij erop dat de rauwe werkelijkheid vooral zit in wie er ontbreken. Tycho, Nicole, Madelief en Marit waren er aan het begin van het traject nog bij, maar haalden deze foto niet meer.

Levens gaan door na het programma

Waar Over Mijn Lijk stopt, gaan de levens van deelnemers en nabestaanden verder. Tim schrijft dat dit soms ziek, soms rouwend, soms optimistisch en soms met lood in de schoenen gebeurt. Ook voor hemzelf heeft het programma impact. Door het intensieve contact ontstaan soms vriendschappen met deelnemers of nabestaanden, terwijl hij met anderen nooit meer een woord kan wisselen. ‘Zij verworden tot een zachte herinnering.’

Tekst gaat verder onder groepsfoto.

Nieuwe reeks vanaf september

De presentator kijkt ieder seizoen opnieuw of hij genoeg energie heeft om door te gaan. Dat vindt hij belangrijk, omdat hij mentaal, fysiek en emotioneel fit moet zijn om de mensen die hij interviewt goed te kunnen begeleiden. Na daarover te hebben nagedacht, heeft Tim besloten om vanaf september met het vaste team aan een nieuwe reeks te beginnen. Wanneer die te zien zal zijn, is nog niet duidelijk.

Dank voor steun

Voor nu staat Tim vooral stil bij de vele kijkers, de steun en de vriendelijke woorden die het programma wekelijks kreeg. Namens iedereen die wel en niet op de groepsfoto staat, bedankt hij het publiek. Hij noemt de reacties ‘hartverwarmend op het het goede moment.’