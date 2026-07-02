As The World Turns-ster Colleen Zenk opgepakt na vermeende dronken rit

Tekst: Evelien Berkemeijer

Colleen Zenk is in mei gearresteerd in Florida op verdenking van rijden onder invloed. De 73-jarige actrice, bekend van haar rol als Barbara Ryan in As The World Turns, zou betrokken zijn geweest bij een aanrijding tussen twee voertuigen.

Volgens People moet de zaak binnenkort voor de rechter verschijnen. Een woordvoerder van de actrice laat weten dat de aanklachten worden betwist en dat Colleen Zenk nergens voor is veroordeeld.

Arrestatie na aanrijding

Colleen Zenk werd op vrijdag 15 mei gearresteerd in Naples, nadat de autoriteiten hadden gereageerd op een aanrijding nabij Strada Place. Volgens documenten van het kantoor van de sheriff van Collier County wordt ze geconfronteerd met twee aanklachten: rijden onder invloed met schade aan eigendom of een ander persoon tot gevolg, en rijden onder invloed met een bloedalcoholgehalte van 0,15 of hoger. Een woordvoerder van Zenk zei op 30 juni tegen People: ‘De aanklachten worden betwist. Mevrouw Zenk is nergens voor veroordeeld. De waarheid zal in de rechtbank aan het licht komen.’

Getuige verklaart over incident

Volgens het arrestatieverslag verklaarde een getuige dat Zenk achteruit een invalidenparkeerplaats bij een Tommy Bahama-winkel verliet, waarna haar voertuig tegen een andere geparkeerde auto botste. De getuige stelde ook dat de actrice na de aanrijding bleef bewegen voordat ze korte tijd later tot stilstand werd gebracht. Een agent die ter plaatse kwam, noteerde in het rapport dat hij een alcoholgeur rook. Zenk zou tegen agenten hebben gezegd dat ze in Bar Tulia was geweest en daar naar eigen zeggen ’twee glazen wijn’ had gedronken. Volgens gerechtelijke documenten stemde ze ermee in om veldtesten op alcoholgebruik af te leggen. De arresterende agent schreef dat ze daarbij meerdere tekenen van intoxicatie vertoonde, waaronder evenwichtsproblemen, wankelen en moeite met het opvolgen van instructies.

Nieuwe zitting gepland

Na de testen werd Zenk gearresteerd. Volgens het rapport leverde ze later twee ademtesten af met een alcoholpromillage van respectievelijk 0,206 en 0,192. Uit gerechtelijke documenten blijkt dat ze na haar arrestatie borg heeft betaald en via haar advocaat onschuldig heeft gepleit. Haar volgende geplande rechtszitting is een voorbereidende zitting op 29 juli in Collier County. Zenk is eerder aangeklaagd voor rijden onder invloed. Uit gerechtelijke documenten blijkt dat ze in mei 2017 in Collier County werd aangeklaagd voor wat als een eerste overtreding werd beschouwd. Ook werd ze in 2010 al eens gearresteerd in Connecticut, nadat de politie beweerde dat ze onregelmatig reed en op de tegemoetkomende rijstrook terechtkwam.

Lange soapcarrière

Zenk is vooral bekend van haar rol als Barbara Ryan in As The World Turns, die ze meer dan dertig jaar speelde nadat ze in 1978 bij de soap kwam. Haar acteerprestatie leverde haar drie Daytime Emmy-nominaties op. Eind 2023 keerde de actrice terug naar televisie met een rol in The Young and the Restless, haar eerste soaprol in meer dan dertien jaar na het einde van As The World Turns. In november 2023 vertelde ze aan People over haar ervaring bij de serie: ‘Ik kan er gewoon niet over uit hoe lief iedereen voor me is geweest. Sterker nog, ik heb de eerste paar dagen constant gehuild,’ zei ze toen. ‘Het was gewoon zo overweldigend. Ik had het echt niet verwacht.’ Haar laatste verschijning in de CBS-dramaserie was in januari 2025.

BRON: PEOPLE