Village People-zanger Victor Willis op 74-jarige leeftijd overleden

Tekst: Evelien Berkemeijer

Victor Willis, oprichter en leadzanger van Village People en co-auteur van YMCA, Macho Man en In the Navy, is overleden. Hij was 74 jaar oud.

Het overlijden van de zanger werd gemeld op de officiële Facebookpagina van Village People. ‘Met groot verdriet delen we het overlijden mee van Victor Willis, leadzanger van Village People. Victor is op maandag 30 juni 2026 overleden na een kort maar heftig ziektebed. We vragen om privacy.’

Van kerkzang naar Broadway

Victor Willis was de zoon van een baptistenprediker en groeide op in San Francisco. Daar ontwikkelde Victor zijn zangtalent in de kerk van zijn vader. Na een opleiding in acteren en dansen verhuisde hij naar New York, waar hij zich aansloot bij de Negro Ensemble Company en speelde in talloze musicals en toneelstukken, waaronder de originele Broadway-productie van The Wiz in 1976.

Tekst gaat verder onder post.

Doorbraak met Village People

Zijn carrière nam een andere wending na zijn kennismaking met de Franse discoproducer Jacques Morali. De producer deed hem een gewaagd voorstel: Victor zou de frontman worden van zijn nieuwe album en er een enorme hit van maken. Het debuutalbum van Village People verscheen in juli 1977, waarna na een optreden in American Bandstand de vraag naar live-optredens ontstond. Samen met Morali stelde Victor een volledige band samen, met de herkenbare archetypische personages in kostuums die zouden uitgroeien tot een van de bekendste formaties uit de popgeschiedenis.

Grote hits en erkenning

Victor schreef mee aan de grootste singles van de groep. YMCA, uitgebracht in 1978, werd hun grootste hit, gevolgd door In the Navy en Go West. De theatrale mix van discoritmes en overdreven mannelijke archetypen, zoals de agent, cowboy en bouwvakker, bracht Village People groot mainstream succes. In maart 2020 beschreef de Library of Congress YMCA als ‘een Amerikaans fenomeen’ en voegde het nummer toe aan het National Recording Registry. Een jaar later werd het nummer opgenomen in de Grammy Hall of Fame.

Terugkeer na juridische strijd

Victor verliet Village People in 1980, toen de groep zich voorbereidde op de musicalfilm Can’t Stop the Music, al schreef hij nog wel teksten voor twee nummers. Na een korte terugkeer vertrok de zanger opnieuw in 1983. In de jaren daarna worstelde hij met een drugsverslaving, voordat hij in 2007 werd opgenomen in de Betty Ford Clinic. In mei 2012 won Victor een baanbrekende rechtszaak in de eerste zaak over de Copyright Act van 1976, die artiesten en schrijvers de mogelijkheid biedt hun werk terug te eisen. In 2017 schikte de zanger buiten de rechtbank met Henri Belolo, de zakenpartner van Morali, en keerde hij terug als leadzanger van Village People. Daarmee begon een nieuw hoofdstuk, met onder meer de release van A Village People Christmas in 2018.

BRON: VARIETY.