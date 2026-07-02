Rico Verhoeven en Naomy van Beem zetten punt achter relatie

Tekst: Evelien Berkemeijer

Rico Verhoeven en Naomy van Beem gaan uit elkaar. Dat hebben de kickbokskampioen en Naomy woensdagavond samen laten weten via Instagram.

De twee waren sinds 2024 verloofd. Rico Verhoeven vroeg haar op de Malediven ten huwelijk. Volgens De Telegraaf zou de bruiloft volgende maand plaatsvinden. Naomy vierde eind mei al haar vrijgezellenfeest in Marokko.

Zware maanden voor Rico Verhoeven

De afgelopen periode was volgens het stel intens. ‘Tijdens de voorbereidingen op de bokswedstrijd tegen Usyk kreeg Rico te maken met een opeenstapeling van gebeurtenissen. Het verlies van zijn moeder, de druk van een uitzonderlijk intensieve periode en uiteindelijk de mentale ontlading na de wedstrijd hebben veel meer impact gehad dan hij zelf vooraf had beseft.’

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Bruiloft uitgesteld

Toen de druk wegviel, ontstond er volgens hen ruimte voor zelfreflectie. ‘We voelden dat Rico er mentaal niet goed in zat. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het moeilijke besluit om de bruiloft in eerste instantie uit te stellen, zodat er op dat moment de noodzakelijke ruimte en rust kon ontstaan. Wat vertrouwd was, werd anders en er ontstond snel steeds meer afstand.’

Definitieve breuk

Uiteindelijk heeft het stel besloten de relatie te beëindigen. ‘Met heel veel verdriet, maar ook met wederzijds respect en dankbaarheid voor alles wat we samen hebben gedeeld, hebben we besloten onze relatie te beëindigen.’ Rico en Naomy vragen om rust, begrip en respect voor henzelf, hun kinderen en iedereen die dicht bij hen staat.

Over de break-up: