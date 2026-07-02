Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima hangen een sleutelkluisje op bij het hart voor de Pontjesbrug op 2 februari 2023 op Curaçao. © Getty Images

Koningspaar staat stil bij feestdag op Curaçao

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het koningspaar heeft stilgestaan bij een belangrijke feestdag op Curaçao. Op sociale media deelt het Koninklijk Huis een boodschap van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima aan alle Curaçaoënaars.

Op Curaçao wordt jaarlijks op 2 juli Dia di Himno i Bandera gevierd, de Dag van het Volkslied en de Vlag. De dag staat in het teken van cultuur, autonomie en de band met het Koninkrijk. Ook zijn er verspreid over het eiland verschillende activiteiten. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn hier duidelijk van op de hoogte.

Warme woorden van het koningspaar

In de boodschap schrijft het Koninklijk Huis: ‘Vandaag precies 75 jaar geleden kwam de eerste Eilandsraad van Curaçao op 2 juli bijeen. Op Dia di Himno i Bandera, uw nationale feestdag, viert u uw wervelende cultuur, uw positieve energie en uw geloof in de toekomst. Wat geweldig om een zelfbewust land als Curaçao binnen ons Koninkrijk te hebben! Wij voelen ons nauw met u verbonden en wensen alle Curaçaoënaars een prachtige feestdag toe!’ De koning en koningin benadrukken daarmee hun verbondenheid met het eiland.

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Eerste bijeenkomst van de Eilandsraad

Op Curaçao wordt op 2 juli herdacht dat in 1951 de Eilandsraad voor het eerst bijeenkwam. In 1984 werd deze dag uitgeroepen tot Dia di Himno y Bandera, beter bekend als Dia di Bandera, en werd het een officiële vrije dag waarop Curaçao zijn autonomie viert.

Vlaggen en activiteiten op het eiland

De dag begint met officiële plechtigheden op het Brionplein in Otrobanda en in Parke Himno i Bandera in Barber. Op veel plekken wordt de vlag van Curaçao uitgehangen en ook op auto’s en gebouwen is de vlag zichtbaar. Daarnaast besteden lokale televisie en radio veel aandacht aan de feestdag en zijn er sportwedstrijden, opvoeringen en kinderactiviteiten in onder meer Willemstad.

Over de reis van het koningspaar en Amalia naar Curaçao in 2023: