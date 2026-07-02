MAFS-koppel Domenik en Ferenc sluit realityprogramma niet uit

Tekst: Evelien Berkemeijer

Domenik en Ferenc behoren tot de meest besproken koppels van het afgelopen seizoen van Married At First Sight.

Hun eerste ontmoeting vond plaats bij het altaar, maar inmiddels kijken de twee vooral vooruit. In gesprek met Party vertellen Domenik en Ferenc over hun ervaring met het programma, hun huwelijksreis en de mogelijkheid om opnieuw op televisie te verschijnen na Married At First Sight (MAFS).

Nog eens op huwelijksreis?

Een nieuwe huwelijksreis zonder camera’s lijkt er voorlopig niet in te zitten. Wanneer Domenik en Ferenc de vraag krijgen of ze die reis nog eens over zouden willen doen, reageren ze beslist: ‘Nee, we gaan niet nog eens op huwelijksreis.’ Voor Domenik maakte de aanwezigheid van de kijkers de ervaring juist bijzonder. ‘Ik zou je zeggen: heel Nederland was tijdens ’MAFS’ bij onze huwelijksreis en heel Nederland zou van mij ook opnieuw mee mogen op een huwelijksreis of vakantie van ons. Als we op die manier een beetje liefde kunnen verspreiden, waar iedereen blij van wordt, dan graag.’

Bijzondere band met de makers

De opnames hebben de mannen niet als storend ervaren. Domenik vertelt zelfs dat hij tijdens het avontuur niet alleen voor Ferenc viel, maar ook veel waardering kreeg voor de mensen achter de schermen. ‘Ik ben op de huwelijksreis verliefd geworden op Ferenc. Eigenlijk was ik al vanaf het moment dat wij elkaar voor het eerst bij het altaar zagen verliefd. Maar ik ben ook verliefd geworden op het productieteam van ’MAFS’, want we hadden totaal niet het gevoel dat er een camera bij was. Ze hebben ons verhaal met liefde en zorg neergezet, waar ik eeuwig dankbaar voor ben.’ Ferenc denkt daar hetzelfde over en zegt: ‘De mensen die ons hebben gefilmd en geïnterviewd, mogen een volgende reis nog een keer mee.’

Realityprogramma is bespreekbaar

Mede omdat de camera’s geen obstakel vormden, staan Domenik en Ferenc niet onwelwillend tegenover een nieuw televisieavontuur. Wel moet het dan gaan om een programma waarin ze zichzelf kunnen blijven. Daar zijn de mannen duidelijk over: ‘Op het moment dat we benaderd worden voor eventueel een realityprogramma, zeggen we allebei ’ja’, mits het een format is waarin we helemaal onszelf kunnen zijn. Dat is namelijk waar Nederland in ’MAFS’ verliefd op is geworden.’

Liefde blijven verspreiden

Voor Domenik zou een nieuw programma meer moeten zijn dan alleen entertainment. Hij merkt dat hun deelname aan Married At First Sight iets positiefs heeft losgemaakt en zou dat gevoel graag vasthouden. ‘Wat ’MAFS’ teweeg heeft gebracht, is dat mensen even wat minder praten over alle nare dingen die er gaande zijn op deze aardbol, die echt in brand staat. Een klein stukje verlichting is gewoon heel prettig. Ik zou het heel tof en te gek vinden als die verlichting door zou kunnen gaan en Ferenc en ik daar een steentje aan kunnen bijdragen.’