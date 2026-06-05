Nick uit Married at First Sight is ‘voorzichtig aan het daten’

Tekst: Lisa Manche

Nu Nicks avontuur in ‘Married at First Sight’ erop zit, zijn voor hem de kaarten opnieuw geschud. Met Joyce liep het uit op een scheiding, maar hij is inmiddels weer voorzichtig aan het daten. Dat vertelt hij in een Q&A op Instagram.

Gevoelens voor Joyce

In Married at First Sight gaf Nick tijdens het koppelsweekend toe dat hij gevoelens had voor Joyce, maar helaas bleek dat niet wederzijds. Joyce besloot te willen scheiden, dus werden de ringen opgeborgen.

Op Instagram is een van Nicks volgers benieuwd hoe het nu met zijn liefdesleven gaat. Nick antwoordt dat hij ‘op dit moment’ nog vrijgezel is. Maar hij zit zeker niet stil. ‘Ik heb heel veel reacties gehad van vrouwen, maar ik ben nu voorzichtig aan het daten.’ Om wie het gaat weten we nog niet.

Een andere volger vraagt of Nick nog steeds contact heeft met Joyce. ‘Ik spreek Joyce wekelijks om even in te checken hoe het gaat. Het is toch een intense periode geweest.’

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Flinke transformatie

Nick heeft de afgelopen tijd een flinke transformatie ondergaan. Op hun huwelijksreis sprak hij uit dat hij met een personal trainer aan de slag wilde om nog meer aan zijn lichaam te werken. Op Instagram schreef hij een tijd terug: ‘Een paar weken geleden deelde ik dat ik al afgevallen was en later meer zou delen. Dat moment komt nu. In Marrakech kreeg ik dit inzicht en ik dacht: dit kan anders! Dus terug thuis meteen doorgepakt, een personal trainer erbij, knallen en nu gewoon 15 kilo kwijt.’

Fitter worden

Voor Nick is die vijftien kilo niet het einde. ‘We zijn er nog niet! Dit is pas het begin en ik ga lekker door! Juist voor mezelf omdat ik me goed wil voelen en weet dat er nog meer in zit… Let’s go.’

Terwijl het Nederlandse seizoen van Married at First Sight er net op zit. Is de Britse versie in opspraak vanwege beschuldigingen van verkrachting.