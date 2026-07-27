Christina Curry verwelkomt eerste kindje en dít is de naam

Tekst: Ruth Smeets

Groot geluk voor Christina Curry en haar vriend Kevin Curifex. De dochter van Patricia Paay en Adam Curry is op 35-jarige leeftijd voor het eerst moeder geworden.

Het stel heeft een meisje gekregen dat de naam Cleo draagt. Christina Curry heeft het nieuws zelf nog niet bekendgemaakt. Haar vader Adam deed dat in zijn podcast No agenda show, waarin hij ook vertelde hoe de bevalling is verlopen.

Lange bevalling

Volgens Adam Curry kwam zijn kleindochter na een lange bevalling ter wereld. ‘Baby Cleo is geboren om 10.08 uur en weegt 2900 gram’, vertelde hij in de podcastaflevering. De radiomaker leefde op afstand mee met zijn dochter. ‘Het duurde lang. De bevalling heeft bijna 24 uur geduurd. Ik kreeg de hele nacht updates over hoeveel centimeters ontsluiting ze had.’

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Adam woont in Texas en is niet van plan direct na de geboorte af te reizen. Hij wil Christina eerst de gelegenheid geven om uit te rusten en aan haar nieuwe leven als moeder te wennen. Ongeveer twee weken later hoopt hij zijn kleindochter voor het eerst in zijn armen te sluiten. Ook voor Patricia Paay is de geboorte bijzonder. Zij en Adam zijn allebei voor het eerst grootouder geworden. De voormalige zangeres reageerde eerder al dolenthousiast op de zwangerschap. ‘Ik word gewoon oma! En daar ben ik zó trots op, want dit is toch eigenlijk het allermooiste in het leven’, schreef ze op Instagram.

Zwangerschap vol mooie momenten

Christina maakte in januari bekend dat zij en Kevin een kindje verwachtten. Bij foto’s van haar groeiende buik en echo’s schreef ze: ‘My best friend and I made our own little best friend. We kunnen niet wachten om je te ontmoeten en houden nu al zo veel van je.’ Enkele maanden later onthulde het stel tijdens een genderreveal dat er een dochter op komst was. Terwijl roze confetti door de lucht vloog, liet Christina weten hoeveel steun zij van haar omgeving voelde. ‘We hebben de beste familie en vrienden. Zoveel liefde gevoeld.’

Naam met een opvallend verleden

De naam Cleo heeft toevallig ook een link met het verleden van Adam. Na zijn huwelijk met Patricia kreeg hij een relatie met fotografe en voormalig soapactrice Micky Hoogendijk. Zij speelde in GTST ooit een personage met dezelfde naam. Adam en Micky gingen later uit elkaar. Sinds 2019 is hij getrouwd met Tina Snider. Christina is het enige kind van Patricia en Adam, die in 2009 na een huwelijk van ruim twintig jaar uit elkaar gingen.