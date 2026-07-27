Meghan Markle rekent af met haar titel van hertogin: ‘Noem me gewoon Meghan’

Tekst: Ruth Smeets

Meghan Markle heeft tijdens haar optreden in MasterChef Australia meteen duidelijk gemaakt hoe zij aangesproken wil worden. De 44-jarige hertogin van Sussex verscheen als verrassingsjurylid in het populaire kookprogramma, maar liet haar koninklijke titel liever achterwege.

De kandidaten wisten vooraf niet wie hen zou komen beoordelen. Jurylid Poh Ling Yeow kondigde enthousiast een mysterieuze gast aan, waarna Meghan Markle in een zwarte linnen jurk de keuken binnenliep. Poh begroette haar hartelijk en vroeg: ‘Welkom. Moet ik u hertogin noemen?’ Meghan antwoordde zonder aarzelen: ‘O, noem me maar Meghan. Absoluut, ja.’

Liever geen koninklijk etiket

Dat Meghan haar voornaam verkoos boven haar titel, sluit aan bij eerdere berichten over haar wensen rondom het programma. Ze zou niet blij zijn geweest met promotiemateriaal waarin zij als royalty werd aangekondigd. Haar team had volgens een bron vooraf nadrukkelijk gevraagd om verwijzingen naar haar koninklijke banden te vermijden. Tijdens de uitzending sprak Meghan ook liefdevol over Australië. Het bezoek voelde voor haar en prins Harry als een bijzonder weerzien. ‘We zijn zo enthousiast. We houden van Australië. We hebben hier een ongelooflijk mooie en emotionele tijd gehad. Bijna acht jaar geleden waren we hier ook en maakten we bekend dat we Archie verwachtten. Nu is de cirkel rond. We zijn heel blij om hier bij jullie te zijn en al dat heerlijke eten te mogen proeven.’

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Opdracht voor een hertogin

De deelnemers kregen de opdracht om een gerecht te maken dat geschikt zou zijn voor een hertogin. Daarbij moesten ze werken met ingrediënten die Meghan zelf had geselecteerd, waaronder honing, macadamianoten, citrusvruchten, knolselderij en eetbare bloemen. Finalist Petro Papathomas wist Meghan vervolgens te overtuigen met een dessert van knolselderij-ijs, ingelegde appel en hazelnootkruim. ‘De uitvoering is prachtig. Het is heel creatief en moedig om iets nieuws te maken, en het is je gelukt. Voor mij voelt dit als een gerecht op Michelin-niveau’, zei Meghan daarover. Petro verdiende daarmee een plek in de halve finale.

Verrassend telefoontje van prins Harry

Tijdens het proeven werd Meghan onverwacht gebeld door haar man. Een medewerker kwam met een telefoon de studio binnen, waarna Meghan uitriep: ‘Hoi, lieverd! Mijn man is er!’ Vervolgens liet ze Harry via de camera kennismaken met de juryleden. Prins Harry begroette de studio met de woorden: ‘G’day! Wat gebeurt daar allemaal? Stoor ik bij iets belangrijks?’ Meghan legde uit dat ze midden in de proeverij zaten en vertelde enthousiast over de vier koks. Toen Harry de gerechten wilde zien, draaide ze de camera richting het eten.

‘Ik wou dat je dit kon proeven. De gerechten zijn fantastisch. Er zit ook een hete saus bij en die is echt heel lekker’, zei ze. Daarna plaagde ze haar man: ‘Maar ik denk dat hij misschien iets te pittig voor je is.’ Prins Harry besloot het gesprek met: ‘Ik laat je ervan genieten. Hier gaat alles goed. Tot later.’ Daarna zwaaide hij zijn vrouw gedag, terwijl iedereen in de studio applaudisseerde.

Koken als uiting van liefde

Meghan vertelde tijdens de uitzending dat zij zelf niet graag onder grote druk kookt. ‘Ik kook liever op een heel ontspannen manier’, zei ze. Haar advies aan de kandidaten was daarom eenvoudig: ‘Blijf plezier maken, behoud je gevoel voor humor en kook vanuit je hart.’ Volgens Meghan draait eten niet alleen om smaak, maar ook om herinneringen en verbondenheid. ‘Eten en koken zijn voor mij manieren om mijn zorg en liefde te tonen aan mijn vrienden, mijn familie en mijn kinderen.’ Dat zij instemde met een gastrol in MasterChef Australia was voor haar dan ook geen moeilijke beslissing. ‘Wat mij aantrok in de keuken van MasterChef Australia? Twee dingen: mijn liefde voor eten en mijn liefde voor Australië. Ik hoefde daar niet lang over na te denken.’