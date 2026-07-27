Burgemeester Halsema overweegt extra maatregelen rond WorldPride na aanslag in Berlijn

Tekst: Ruth Smeets

De aanslag op een Pride-viering in Berlijn leidt ook in Amsterdam tot extra alertheid. Burgemeester Femke Halsema laat weten dat aanvullende maatregelen worden genomen als de situatie daarom vraagt.

Tijdens de viering in de Duitse hoofdstad reed zaterdagavond een bestelbus in op een groep mensen. Daarbij kwam één persoon om het leven en raakten meerdere mensen gewond. Nu Amsterdam volop in het teken staat van WorldPride en Pride Amsterdam, begrijpt de burgemeester dat het nieuws ook hier voor onrust zorgt.

Begrip voor zorgen en angst

Femke Halsema reageert aangeslagen op de gebeurtenissen in Berlijn. ‘Wat een afschuwelijk nieuws uit Berlijn: een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren,’ schrijft zij. ‘Ik kan me goed voorstellen dat het naast woede ook angst en zorgen oproept bij de bezoekers en deelnemers van Pride in Amsterdam.’

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Veiligheid opnieuw bekeken

De Amsterdamse driehoek heeft volgens Halsema inmiddels overleg gevoerd. Ook is er nauw contact met de organisatie van de evenementen. ‘De beveiliging van Pride en vergelijkbare grote evenementen is altijd van hoog niveau in Amsterdam. Waar nodig zullen we extra maatregelen treffen, waar bezoekers hopelijk zo min mogelijk van merken.’ Wat die maatregelen precies inhouden, maakt de burgemeester niet bekend. Wel benadrukt zij dat angst de viering niet mag overheersen. ‘We willen ons ook geen angst laten aanjagen en de vrijheid kunnen vieren om te zijn wie je bent en te houden van wie je wilt.’

WorldPride toont medeleven

De organisatie van WorldPride zegt ‘met grote verslagenheid’ kennis te hebben genomen van de aanslag. Zij leeft mee met ‘de slachtoffers, hun dierbaren en de gehele lhbtqia+-gemeenschap in Berlijn’. ‘In tijden als deze voelen we des te meer hoe belangrijk het is dat we elkaar blijven steunen en samen blijven opkomen voor liefde, vrijheid en veiligheid,’ laat WorldPride weten. ‘We staan naast onze community in Berlijn. Vandaag, morgen en altijd.’

Jetten veroordeelt aanval

Ook premier Rob Jetten reageert fel. Hij noemt de aanslag een ‘afschuwelijke daad van agressie’ en een ‘regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving’. De premier heeft zijn medeleven overgebracht aan bondskanselier Friedrich Merz. ‘Op moeilijke momenten staan we schouder aan schouder met onze Duitse buren.’ Staatssecretaris Judith Tielen van Emancipatie deelt eveneens haar verdriet. ‘Een viering van liefde eindigt in een vreselijk drama.’