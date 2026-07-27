Max Verstappen over gemis van dochter Lily: ‘Dan breekt je hart toch een beetje’

Tekst: Ruth Smeets

Op het circuit staat Max Verstappen bekend om zijn koelbloedigheid, maar als het over zijn dochter Lily gaat, laat de Formule 1-coureur een gevoelige kant zien.

Sinds haar geboorte in mei 2025 geniet Max Verstappen volop van het vaderschap. Toch heeft zijn drukke leven ook een keerzijde: door de vele raceweekenden moet hij zijn gezin regelmatig missen.

Al gewend aan een gezin

De viervoudig wereldkampioen kreeg Lily samen met zijn partner Kelly Piquet. Helemaal nieuw was het gezinsleven voor Max niet. Kelly heeft namelijk al een dochter uit een eerdere relatie, Penelope, die hij vanaf jonge leeftijd zag opgroeien. Dat zorgde ervoor dat de komst van zijn eigen dochter minder overweldigend voelde. ‘Ik had natuurlijk al een bonusdochter. En dat vanaf haar eerste levensjaar, zeg maar. Dus ik heb al heel veel meegekregen. En daardoor denk ik ook dat het dan minder schokkend was. Want uiteindelijk in onze familie, in ons dagelijks leven, veranderde er eigenlijk niks. Het kleine kindje kwam erbij. Natuurlijk voor mij de allereerste. Maar ja, qua dagelijks leven en hoe we dingen deden, dat was al zo nu’, vertelt Max aan PlaySports. Natuurlijk bracht de geboorte van Lily wel veranderingen met zich mee. Zo kwam er een extra kinderkamer en waren de nachten niet altijd even rustig. Toch kijkt hij terug op een soepele overgang. ‘En natuurlijk heb ik dat eerste levensjaar misschien wat moeilijker geslapen. En wat gecompliceerder. Maar op het algemeen ging dat best wel vloeiend.’

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Lily weet precies waar papa is

Lily is inmiddels één jaar oud en maakt grote stappen in haar ontwikkeling. Ze kan al lopen en begint steeds meer te praten. Omdat Max door zijn werk vaak niet thuis is, houdt Kelly hem met filmpjes op de hoogte van de momenten die hij mist. ‘Gelukkig kan je natuurlijk wel facetimen. Maar bijvoorbeeld, je krijgt soms video’s. En ik heb nu mijn eigen kamer waar ik zeg maar mijn bekers en helmen en simulators heb staan. En zij weet nu al dat dat mijn kamer is. Dus elke keer als zij dat nu doet, want ze kan nu lopen en ze doet die deur open. Dan is het van ‘papa, papa’’, vertelt hij.

Beelden die hem raken

Voor Max zijn die filmpjes tegelijk mooi en pijnlijk. Wanneer Lily naar zijn kamer loopt en hem roept, beseft hij des te meer dat hij op dat moment niet bij haar kan zijn. ‘Maar ja, die is er niet natuurlijk. En dan krijg ik die video doorgestuurd. Dan denk je wel van… Dan breekt je hart toch een klein beetje. Ja, dan denk je wel van shit. Ja, dat is wel wat minder fijn natuurlijk om dat te zien. Dus dan probeer je natuurlijk altijd zo snel mogelijk weer naar huis te gaan’, aldus Max. Het vaderschap heeft zijn leven duidelijk een nieuwe betekenis gegeven. Na een race draait het voor de coureur niet langer alleen om de uitslag: thuis wachten Kelly, Penelope en Lily op hem. Dat maakt zijn verlangen om zo snel mogelijk terug te keren alleen maar groter.