Patty Brard is bang voor geldzorgen: ‘Ik wil niet alles kwijtraken’

Tekst: Ruth Smeets

Aan stoppen met werken denkt Patty Brard voorlopig nog niet. De 71-jarige presentatrice is bang dat ze later financieel tekortkomt en wil daarom actief blijven op televisie.

Die onzekerheid ontstond na haar faillissement in de jaren negentig. Patty Brard bleef toen achter met een miljoenenschuld, een ervaring die haar nog altijd bezighoudt.

Financiële angst Patty Brard blijft aanwezig

In Mi Dushi: Wat is dan liefde? vertelt Patty dat ze voortdurend rekening houdt met de mogelijkheid dat ze opnieuw alles verliest. ‘Ik ben sowieso een getraumatiseerd mens dat bang is dat ze alles kwijtraakt’, zegt ze tegen Wilfred Genee. ‘Ik ben ook heel bang dat ik niet genoeg geld heb voor mijn oude dag.’

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Geen behoefte aan een rustig bestaan

Ook los van haar geldzorgen voelt de presentatrice weinig voor een leven zonder werk. Stilzitten past volgens haar niet bij de manier waarop ze haar dagen wil invullen. ‘Ik vind het ook niet leuk om het rustiger aan te doen. Wat moet ik dan doen? Op de bank gaan zitten?’ Eerder liet Patty al weten hoe bijzonder ze het vindt dat ze op haar leeftijd nog steeds kansen krijgt op televisie. ‘Dat is heel bijzonder. Zeker op mijn leeftijd. Ik ben een gelukkig mens’, vertelde ze aan het AD. ‘Ik geniet van een hele fijne oude dag. Ik drink niet meer, ben op gewicht, maak alles helder mee en maak verstandige keuzes.’

Samen oud worden met Antoine

In haar privéleven is Patty al ruim twintig jaar gelukkig met Antoine van de Vijver. In het SBS6-programma vertelt het stel dat ze hopen hun verdere leven samen te blijven. De eerste aflevering van Mi Dushi werd zondagavond door 340.000 mensen bekeken.