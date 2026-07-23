Oprah Winfrey blikt terug op veelbesproken interview met prins Harry en Meghan Markle

Tekst: Ruth Smeets

Jaren na het geruchtmakende interview met prins Harry en Meghan Markle blikt Oprah Winfrey terug op het gesprek dat wereldwijd voor opschudding zorgde. Vooral één moment bleef bij miljoenen kijkers hangen: haar scherpe vraag of Meghan uit eigen beweging stil bleef, of dat haar het zwijgen was opgelegd.

Het interview werd in maart 2021 uitgezonden, kort nadat prins Harry en Meghan Markle hun koninklijke taken hadden neergelegd en zich in Californië hadden gevestigd. Tijdens het openhartige gesprek deden zij een boekje open over hun leven binnen de Britse koninklijke familie en de redenen achter hun vertrek.

Interview meerdere keren uitgesteld

In een video van Vanity Fair vertelt Oprah Winfrey dat het interview niet meteen kon doorgaan. Het gesprek zou volgens haar waarschijnlijk drie keer zijn verplaatst. In die periode was zij vanwege de coronapandemie bijzonder voorzichtig en bleef zij lange tijd thuis. ‘Ik zat toen nog in die extreme fase waarin ik mijn huis niet uitging’, aldus Oprah. ‘Ik ben 322 dagen binnengebleven.’ Toen de ontmoeting uiteindelijk wel plaatsvond, merkte de presentatrice dat prins Harry en Meghan Markle bereid waren om uitgebreid te vertellen. Vooraf had zij duidelijk gemaakt dat geen enkel onderwerp zou worden geschuwd. ‘Ik had tegen hen gezegd dat ik zou proberen om alles aan bod te laten komen.”’

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De opnames namen ongeveer drieënhalf uur in beslag, maar voor televisie werd het interview teruggebracht tot twee uur. Oprah benadrukt dat zij tijdens zulke gesprekken altijd probeert om beide kanten zorgvuldig te behandelen. ‘Ik wil dat zo’n interview voor iedereen iets oplevert’, legt zij uit. ‘Daarom ging ik stap voor stap langs alles wat eerder was gebeurd.’ Harry en Meghan spraken onder meer over hun mentale welzijn, de voortdurende belangstelling van de Britse pers en de spanningen binnen de familie. Ook kwamen gevoelige onderwerpen ter sprake, waaronder gesprekken die de koninklijke familie zou hebben gehad over de mogelijke huidskleur van hun zoon Archie.

Legendarische vraag aan Meghan

Een van de opvallendste momenten ontstond toen Meghan vertelde dat zij jarenlang vrouwen had aangemoedigd om hun stem te gebruiken, terwijl zij zelf binnen de koninklijke familie steeds stiller was geworden. Oprah reageerde daarop met de vraag: ‘Was je stil, of werd je het zwijgen opgelegd?’ Meghan antwoordde dat het om het laatste ging. De presentatrice weet zelf niet precies waar haar opvallende handgebaar tijdens die vraag vandaan kwam. ‘Ik denk niet dat ik dat gebaar daarna nog eens heb gemaakt’, zegt zij lachend. ‘Ik heb werkelijk geen idee waar dat vandaan kwam.’

‘Ik wilde geen misverstanden’

Volgens Oprah was haar vraag vooral bedoeld om te voorkomen dat Meghans woorden later anders zouden worden uitgelegd. Zij wilde weten of Meghan zelf besloot niet te spreken, of dat anderen haar hadden verboden om openheid te geven. ‘Ik wilde het heel duidelijk hebben’, vertelt Oprah. ‘Werd haar verteld dat ze niets mocht zeggen? Daarom vroeg ik door. Het ging mij puur om verduidelijking.’ De nieuwe uitleg van de presentatrice heeft opnieuw reacties losgemaakt. Sommige royaltyvolgers vinden dat Oprah nu afstand probeert te nemen van het interview. Anderen verwijten haar dat zij destijds niet kritisch genoeg doorvroeg op andere beschuldigingen van Harry en Meghan. Oprah zelf houdt echter vol dat zij tijdens het gesprek vooral helderheid wilde creëren.