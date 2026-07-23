Influencer Kiki Bosman onthult nu al de naam van haar ongeboren zoon

Tekst: Ruth Smeets

Waar veel aanstaande ouders de naam van hun kind tot na de geboorte geheimhouden, pakt Kiki Bosman het anders aan. De hoogzwangere influencer heeft op Instagram alvast bekendgemaakt hoe haar zoon zal gaan heten.

Samen met haar partner Tim Senders koos Kiki Bosman voor de naam Solé Jo. In een video legt ze uit dat ze het fijner vindt om nu al zijn echte naam te gebruiken dan hem steeds ‘de baby’ te noemen.

Bewuste keuze vóór de geboorte

Kiki trekt zich weinig aan van de ongeschreven regel dat een babynaam tot de bevalling geheim moet blijven. Voor haar voelt het juist persoonlijker en gezelliger om haar zoon nu al bij zijn naam te noemen. Daarom besloot ze de naam Solé Jo al vóór zijn geboorte met haar volgers te delen. Dat doet ze niet alleen vol trots, maar ook omdat de naam voor haar en Tim veel betekenis heeft.

Solé bevat meerdere verwijzingen

In Solé komen verschillende persoonlijke elementen samen. Zo verwijst de naam naar de gouden zon op de grafsteen van Kiki’s overleden moeder. Daarnaast ziet Kiki in de naam hun zonnetje, hun ‘son’ en soul baby terug. Het gedeelte ‘olé’ staat volgens haar voor levensvreugde en vormt tegelijkertijd een knipoog naar het Spaanse woord dat wordt gezegd bij feesten, en naar Brabant.

Liefdevolle ode aan haar moeder

De naam is ook een eerbetoon aan Kiki’s moeder. Volgens de influencer blijft haar licht altijd schijnen. Kiki omschrijft Solé daarom als een naam met meerdere lagen, kleine verwijzingen en puzzelstukjes die allemaal met liefde zijn gekozen.

Ook Jo komt uit hun omgeving

Ook de naam Jo heeft een persoonlijke achtergrond. Binnen de vrienden- en familiekring van Kiki en Tim zijn meerdere mensen van wie de naam met de letters Jo begint. Met Solé Jo hebben de aanstaande ouders zo gekozen voor een naam waarin hun dierbaren, herinneringen en liefde samenkomen. ‘Stoer, creatief, lief’, vat Kiki samen. ‘We weten nog helemaal niet hoe hij gaat zijn, maar het is echt een Solé nu al voor ons.’