Meghan Markle doet opvallende onthulling over de eetvoorkeur van haar kinderen Archie en Lilibet

Tekst: Ruth Smeets

Meghan Markle (44) maakt binnenkort haar opwachting als gastjurylid in MasterChef Australia. Tijdens haar bezoek aan de bekende kookwedstrijd praat de hertogin van Sussex openhartig over haar liefde voor eten én over de verrassende smaak van haar kinderen.

Prins Archie en prinses Lilibet blijken namelijk niet bepaald kieskeurige eters. Volgens Meghan Markle staat er zelfs een groente op hun menu waar veel kinderen doorgaans liever met een grote boog omheen lopen.

Spruitjes op het menu

De kandidaten krijgen tijdens de aflevering de opdracht om te koken met ingrediënten die Meghan zelf graag gebruikt. Op de tafel liggen onder meer citrusvruchten, aardperen, macadamianoten, Australische honing, wortels en spruitjes. Bij het zien van die laatste groente deelt Meghan een opvallend detail. ‘Mijn kinderen eten spruitjes’, vertelt ze. Jurylid Sofia Levin reageert verbaasd: ‘Dat is indrukwekkend.’

Liefde uit de keuken

Voor Meghan is koken vooral een manier om anderen aandacht en genegenheid te geven. ‘Eten en koken zijn voor mij echt een liefdestaal’, legt ze uit. ‘Ik vind het zo’n mooie manier om verbinding te maken. Het kan sentimenteel en betekenisvol voelen en het is hoe ik mijn zorgzaamheid en liefde toon aan mijn vrienden, familie en kinderen.’ Ook haar eigen voorkeuren komen voorbij. ‘Ik ben een meisje uit Californië. Ik hou van gegrilde vis, gegrild vlees en veel citrus. En ik gebruik graag pure, natuurlijke kruiden en specerijen, zoals basilicum en oregano.’

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Meghan Markle wil liever ontspannen koken

De hectiek van de MasterChef-keuken is duidelijk niet helemaal aan Meghan besteed. ‘Er is veel druk in deze keuken’, zegt ze. ‘Ik hou er niet van om op die manier te koken. Ik kook liever heel ontspannen.’ Aan de kandidaten gaf ze daarom vooral een bemoedigende boodschap mee. ‘Het enige wat ik tegen de kandidaten kon zeggen, was dat ze plezier moesten blijven maken, hun gevoel voor humor moesten behouden en moesten koken vanuit hun hart.’

Na afloop kijkt Meghan met een warm gevoel terug op haar deelname. ‘Ik vond het geweldig om te zien hoe iedereen elkaar omhelsde, contact maakte en trots op elkaar was, omdat ze allemaal heel hard hebben gewerkt.’ Ook finalist Petro Papathomas was enthousiast over de bijzondere gast. ‘Er is zoveel over haar geschreven dat je soms niet weet wat je moet geloven, maar ik vond haar geweldig. Ze was zo vriendelijk en sprak ook heel intelligent over eten.’