Prins George - Getty Images

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Prins George viert 13e verjaardag: dit verandert er voor hem

Tekst: Lisa Manche

22/07/2026

Hoera! Prins George blaast vandaag 13 kaarsjes uit. Voor de jonge prins gaat er een hoop veranderen. Zo gaat zijn leven er de komende jaren uitzien. 

Nieuwe foto

Ter gelegenheid van zijn verjaardag hebben prins William en prinses Catherine een nieuwe officiële foto van hun oudste zoon gedeeld. Op de portretfoto poseert George in een donker pak met een wit overhemd, terwijl hij glimlachend in de camera kijkt.

Eton College

Met zijn dertiende verjaardag breekt voor George een nieuwe fase aan. De prins, die tweede in lijn is voor de Britse troon, begint na de zomervakantie op Eton College. Daarmee treedt hij in de voetsporen van zijn vader, prins William, en oom prins Harry, die beiden ook op de prestigieuze kostschool zaten.

Prins George - Getty Images
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Prestigieuze school

Eton College is een wereldberoemde kostschool voor jongens tussen de 13 en 18 jaar. Het werd in 1440 opgericht door koning Hendrik VI als een school waar arme jongens gratis onderdak en onderwijs konden krijgen. Sindsdien is het uitgegroeid tot een prestigieuze instelling. Maar liefst 20 Britse premiers volgden er onderwijs. En naast Georges vader en oom, hebben ook prinses Diana ’s vader, John Spencer, en broer, Charles Spencer, op de school gezeten. De school zit dus al diep geworteld in de familie van de jonge prins. 

Dichtbij zijn ouders

George zal op het terrein van Eton College gaan wonen, maar gelukkig zijn zijn ouders niet ver weg. De school ligt op ongeveer een kwartier rijden van zijn ouderlijk huis. Waardoor hij zijn familie in de weekenden kan bezoeken. 

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