Samuel Onuha opgepakt op Mykonos: familie spreekt van ‘acute psychose’

Tekst: Lisa Manche

Influencer en ondernemer Samuel Onuha is op het Griekse eiland Mykonos gearresteerd na een opvallend incident. Op sociale media circuleren beelden waarop een man naakt over straat loopt. Volgens Griekse media gaat het om de 26-jarige medeoprichter van modemerk Icon Amsterdam.

Familie reageert

De broer van Samuel, Ruben Onuha, heeft via Instagram een verklaring gedeeld. Daarin schrijft hij dat Samuel mogelijk gedrogeerd zou zijn. Hij laat weten dat de situatie heel ernstig is. ‘Sinds hij is opgepakt door de politie in Griekenland, doen we er alles aan om te begrijpen waarom precies’. Hij benadrukt dat de beelden die online rondgaan volgens de familie geen eerlijk beeld geven van wie Samuel werkelijk is. De familie laat weten dat hun volledige focus nu ligt op zijn herstel en vraagt om rust en privacy. Het bericht is inmiddels verwijderd.

Onderzoek loopt nog

Griekse media melden dat de politie onderzoekt wat zich precies heeft afgespeeld. Daarbij wordt ook gekeken of middelengebruik mogelijk een rol heeft gespeeld. Over eventuele juridische gevolgen is op dit moment nog niets bekend.

Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft aan de Telegraaf laten weten dat er vooralsnog geen verzoek om consulaire bijstand is ontvangen.

Eerder in het nieuws

Samuel Onuha verwierf bekendheid als ondernemer en influencer. Samen met zijn broer Ruben bouwde hij kledingmerk Icon Amsterdam uit tot een internationaal succes en verzamelde hij een groot online publiek. De broers kwamen eerder al in het nieuws vanwege een arrestatie in Dubai.