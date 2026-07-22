Winactie, Winnen, Mexx Schoenen Sneakers

Winnen: Een paar sneakers van Mexx t.w.v. €99,95

Tekst: Redactie Weekend

22/07/2026

Mexx heeft één centrale gedachte: Dutch by Design. Crafted with Purpose. Worn with Character.

Het doel van Mexx is om een casual, moderne levensstijl te creëren. Het gevoel van iets dragen dat gewoon bij je past en verder niks van je vraagt. En dat voor zowel dames- als herenkleding, schoenen en parfum. Allemaal met dezelfde kwaliteit gemaakt. Dit is een visie op hoe je het leven leeft. Eerlijk, open, zonder poespas. We verloten de Portia Love Sneaker van Mexx (in maat naar keuze) t.w.v. € 99,95. Met deze frisse sneakers maak je je zomeroutfit helemaal af. Kans maken om te winnen? Vul dan onderstaand formulier in.

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