Gedragsbioloog over imago Thijs Römer: ’Hij probeert een nieuw beeld van zichzelf te creëren’

Tekst: Redactie Weekend

Gedragsbioloog Patrick van Veen vindt dat Thijs Römer geen passend gedrag vertoont sinds hij aan zijn taak- en celstraf heeft voldaan. ’Thijs had een bepaalde status en imago, maar profileert zich nu heel anders dan voorheen. Ik krijg daar een ongemakkelijk gevoel bij. Hij bepaalt wat we van hem zien.’

Hoe kijkt Patrick naar de terugkeer van Thijs Römer met zijn voorstelling Een Vorm Van Eenzaamheid en de reacties die dat opriep? ‘Er is serieus iets gebeurd, waarvoor hij is veroordeeld. Als iemand zijn straf heeft uitgezeten, moet je gewoon weer normaal aan het werk kunnen. Máár, wat ik altijd merkwaardig vind, is wanneer een bekend persoon op zo’n moment zélf actief de media opzoekt. Op welke wijze je ook tegen de persoon aankijkt; ik vind het in geen enkele situatie chic en passend. Zijn theatershow was een publiekelijke therapeutische sessie, zoals het op mij overkwam. Je weet dan al op voorhand: daar krijg je gedoe mee.’ Bovendien benoemt Patrick dat het het een eenzijdig verhaal is, omdat we geen slachtoffer horen.

Het radio-interview

Naar het radio-interview met Mischa heeft Patrick van Veen ook gekeken. Hij zag een aantal positieve dingen, maar bovenal een man die zijn eigen verhaal probeerde te vertellen en te complexe vragen ontweek. Of hij Thijs wel vooruit vindt gegaan qua gedrag? ’Hij had een bepaalde status en een bijpassend imago, maar profileert zich nu heel anders dan voorheen, haaks op hoe hij zich vroeger presenteerde naar het publiek. Hij kiest bewust voor een andere rol en positioneert zichzelf meer als een underdog. Ik denk dat hij er beter aan had gedaan om vast te houden aan de positie die hij eerder innam. Nu wekt het de indruk dat hij de media gebruikt om zichzelf in een gunstig daglicht te zetten.’

Verandering van rol

Vroeger wekte Thijs volgens Patrick de indruk een onbereikbare acteur te zijn. ‘Hij werd vooral gezien als acteur en minder als privé persoon van wie je wist wat hem in het dagelijks leven bezighield.’ Het valt Patrick op dat die publieke rol, los van het acteren, nu ineens zo zichtbaar is. Dat geeft hem een ongemakkelijk gevoel: ‘Het lijkt alsof hij een nieuw beeld van zichzelf aan het creëren is, waarbij hij bepaalt wat we van hem te zien krijgen.’

Over de taakstraf van Thijs Römer

Aangeven dat hij zijn taakstraf fantastisch vond, had Thijs Römer volgens Patrick beter niet kunnen doen. ’Ik denk dan: je realiseert je dus niet wat de kern van een taakstraf is. Je hebt niet door wáárom je daar zat. Het is niet de bedoeling dat je uit een taakstraf meeneemt dat je heel erg leuk hebt lopen schuren en veel nieuwe dingen hebt geleerd. Het was haast een soort feestje voor hem, hij baalde dat-ie het niet langer heeft mogen doen. Het was bijna alsof hij zich had ingeschreven voor een LOI-cursus. Ook hier ging hij totaal niet bij zichzelf na: wat gebeurt er bij mijn slachtoffers als zij dit horen? Hij had beter kunnen zwijgen, want de empathie ontbrak hierin volledig.’

Patrick van Veen gaat nog dieper in op de theatervoorstelling, het interview van Mischa en het imago van Thijs Römer in Weekend editie 29, vanaf 15 juli in de winkels en hier online te bestellen.

Dit vindt de Vandaag Inside Oranje-tafel van het interview met Thijs: