Isa Hoes Getty

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LINDA. maakt pijnlijke fout met naam Antonie Kamerling, Isa Hoes: ‘Zoek het even op’

Tekst: Redactie Weekend

13/07/2026

Isa Hoes begrijpt niet waarom de naam van haar overleden man Antonie Kamerling verkeerd is geschreven bij een interview met LINDA.

In de podcast Marc-Marie en Isa Vinden Iets vertelt de actrice dat ze veel moeite heeft met verkeerd gespelde namen. Aanleiding is vermoedelijk een interview van LINDA. Isa Hoes geeft toe dat ze de fout zelf ook niet heeft opgemerkt.

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Isa Hoes vraagt zich af hoe moeilijk het is

‘Hoe moeilijk is het om een naam goed te schrijven? Het is toch niet moeilijk… als ik een interview geef aan een blad en dat ze dan Anthony met een h en y schrijven?’, begint Isa. Een korte zoektocht laat zien dat het gaat om een interview van LINDA.. In het bijschrift van de Instagram-post die bij het interview hoort, staat: ‘Ook vertelt ze hoe haar lege nest herinneringen aan haar overleden man Anthony terugbrengt.’

Hand in eigen boezem

Isa erkent dat ze zelf ook verantwoordelijk is voor het feit dat de fout niet eerder werd ontdekt. ‘Ik heb het niet gezien en ik redigeer altijd alles.’ Ze appte haar agent met de vraag of er een intro bij het interview was geschreven, maar kreeg te horen dat zij er zelf ook overheen hadden gelezen. ‘Dus hand in eigen boezem maar dan nog snap ik niet… zoek het even op.’

Mateloze irritatie Isa Hoes

Marc-Marie Huijbregts had het interview eveneens gezien en bevestigt dat hij de verkeerde spelling vreemd vond. Hoewel Isa haar frustratie niet vervelend bedoeld, blijft de fout haar dwarszitten. ‘Uit een goed hart maar ik irriteer me er mateloos aan’, concludeert ze.

Bekijk de podcast:

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