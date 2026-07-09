Edino van Dorsten doet het thuis anders: ‘Praten heel veel’

Tekst: Redactie Weekend

Edino van Dorsten kijkt niet alleen terug, maar vooral vooruit. Thuis met zijn kinderen kiest hij bewust voor openheid, vertelt hij deze week in Weekend. De puberteit ziet hij niet als iets spannends, maar als een nieuwe fase. “Wij praten heel veel.”

Edino van Dorsten verscheen bij de première van De Film Van Rutger, Thomas & Paco 2 met zijn twee oudste kinderen, Joy-Ann en Devinn. Als vader wil hij vooral dat ze vrij kunnen opgroeien. Niet in stilte, maar met ruimte voor gesprekken. “Wat ik het belangrijkste vind, is dat je volledig vrij moet zijn om jezelf te ontwikkelen tot wie je wilt worden. En praten, wij praten heel veel.”

Openheid

Voor Edino is die openheid extra belangrijk. Het is een duidelijke keuze, juist omdat hij zelf anders is opgegroeid. Thuis probeert hij het gesprek steeds weer aan te gaan. “Wij proberen thuis veel gesprekken te voeren, omdat ik denk dat openheid heel belangrijk is. Dat is een beetje een tegenreactie van hoe ik vroeger ben opgevoed waarin alles heel gesloten was.”

Vooruit

Dat zijn oudste kinderen richting de puberteit gaan, vindt Edino niet spannend. Sterker nog, hij kijkt er juist naar uit. Hij wil die periode niet steeds koppelen aan zijn eigen verleden. “Het is gewoon een nieuwe fase, dus ik kijk ernaar uit. Tot nu toe zijn mijn kinderen heel rustig en ik verwacht niet heel veel, maar dat kan zomaar veranderen.” Ook thuis met Sacha en hun dochtertje Noëlle Nova Magdalena lijkt Edino op zijn plek. Of hun gezin compleet is? “Dat is wel de planning, maar je weet het nooit.”

Lees het hele interview met Edino van Dorsten in Weekend editie 28, vanaf 8 juli in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.