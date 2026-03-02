Ruinerwold-zoon Edino over misbruik vader: ‘Ik denk niet dat er iets ergers is’

Tekst: Denise Delgado

Edino van Dorsten (31) vertelt in ‘Het Waren 2 Fantastische Dagen’ dat het seksueel misbruik door zijn vader, Gerrit Jan van D., voor hem de grootste en meest blijvende schade heeft aangericht. Tijdens een emotioneel gesprek blikt hij terug op wat hij het donkerste hoofdstuk uit zijn jeugd noemt.

Zwaarder dan andere straffen

In gesprek met Ernst Daniël Smid en Natasja Froger legt Edino uit dat hij meerdere vormen van mishandeling meemaakte, maar dat het misbruik voor hem het zwaarst blijft wegen. Sommige ‘straffen’ kon hij nog op een manier verklaren, zoals een klap of een koude douche, maar het misbruik kon hij nooit plaatsen.

Zijn moeder imiteren

Edino vertelt dat het misbruik onder meer tijdens een schoolvakantie plaatsvond en ongeveer twee maanden aanhield. In die periode moest hij kleding en zelfs het kapsel van zijn moeder dragen. “Ik was dan gewoon twee maanden lang mijn moeder,” zegt hij.

Ook zijn zus slachtoffer

Volgens Edino werd ook zijn zus misbruikt. Hij zegt dat dit te maken had met het verhaal dat hun vader zichzelf voorhield: om te ‘geloven’ dat hij met zijn vrouw te maken had, moest alles kloppen. Edino benadrukt dat hij niet in detail wil treden, maar vertelt dat hij zijn vader vooral moest ‘bevredigen’. “Ik denk niet dat er iets ergers is dan dat,” zegt hij.

Loskomen van label

Natasja Froger reageert zichtbaar aangeslagen en zegt dat ze het nauwelijks kan bevatten. Edino geeft aan dat het hem veel kost om hierover te praten. Hij zegt open te willen zijn, maar ook dat hij niet de rest van zijn leven aan het verhaal vast wil blijven hangen. Uiteindelijk hoopt hij los te komen van het label ‘Kind van Ruinerwold’.

Achtergrond Ruinerwold

De zaak Ruinerwold werd in 2019 wereldnieuws, toen bekend werd dat Gerrit Jan van D. zijn kinderen op een afgelegen boerderij in Drenthe geïsoleerd hield. De jongere broer van Edino, Israel, wist destijds te ontsnappen en sloeg alarm, waarna de politie de situatie ontdekte.

BEELD: ANP