Ruinerwold-zoon Edino verbiedt vader contact met kleinkinderen: ‘Hij heeft dat recht niet’

Tekst: Denise Delgado

Edino van Dorsten (33) vertelt in ‘Het Waren Twee Fantastische Dagen’ openhartig over zijn vader Gerrit Jan van D., die bekend werd door de Ruinerwold-zaak. In gesprek met Natasja Froger en Ernst Daniël Smid legt hij uit waarom zijn kinderen hun grootvader nooit zullen ontmoeten.

Verzoek vanuit gevangenis

Edino zegt dat zijn vader vanuit detentie liet weten zijn kleinkinderen te willen zien. Heel even vroeg hij zich af of dat mogelijk was, maar die twijfel was snel voorbij. ‘Al snel dacht ik, nee. Ik houd mijzelf voor de gek, natuurlijk kan dat niet.’

Voor Edino is de grens hard. Hij noemt de impact van zijn vader enorm en stelt dat iemand die zoveel levens heeft ‘verwoest niet het recht heeft om kinderen te ontmoeten’. ‘Zeker niet mijn kinderen’.

Verdriet om vader

Ondanks die duidelijke keuze blijft het emotioneel. Edino zegt dat hij veel verdriet heeft gehad. ‘Vooral om mijn vader. Dat is heel pijnlijk.’

Muziek die binnenkomt

Hij vertelt dat het nummer ‘Papa’ van Stef Bos hem altijd raakte. In die tekst herkende hij iets wat hij bij zijn eigen vader miste: de mogelijkheid dat het ooit nog goed zou komen. Dat einde, zegt Edino, zit er voor hen niet in.

