Premiere Buenas Chicas Inloop Edino van Dorsten

Ruinerwold-zoon Edino verbiedt vader contact met kleinkinderen: ‘Hij heeft dat recht niet’

Tekst: Denise Delgado

27/02/2026

Edino van Dorsten (33) vertelt in ‘Het Waren Twee Fantastische Dagen’ openhartig over zijn vader Gerrit Jan van D., die bekend werd door de Ruinerwold-zaak. In gesprek met Natasja Froger en Ernst Daniël Smid legt hij uit waarom zijn kinderen hun grootvader nooit zullen ontmoeten.

Verzoek vanuit gevangenis

Edino zegt dat zijn vader vanuit detentie liet weten zijn kleinkinderen te willen zien. Heel even vroeg hij zich af of dat mogelijk was, maar die twijfel was snel voorbij. ‘Al snel dacht ik, nee. Ik houd mijzelf voor de gek, natuurlijk kan dat niet.’

Lees ook: Astrid Holleeder start podcast Wie Praat, Die Bestaat

Voor Edino is de grens hard. Hij noemt de impact van zijn vader enorm en stelt dat iemand die zoveel levens heeft ‘verwoest niet het recht heeft om kinderen te ontmoeten’. ‘Zeker niet mijn kinderen’.

Verdriet om vader

Ondanks die duidelijke keuze blijft het emotioneel. Edino zegt dat hij veel verdriet heeft gehad. ‘Vooral om mijn vader. Dat is heel pijnlijk.’ 

Muziek die binnenkomt

Hij vertelt dat het nummer ‘Papa’ van Stef Bos hem altijd raakte. In die tekst herkende hij iets wat hij bij zijn eigen vader miste: de mogelijkheid dat het ooit nog goed zou komen. Dat einde, zegt Edino, zit er voor hen niet in.

Tip van de redactie

Bekijk ook:

BEELD: ANP

LEES OOK

Marius Borg Høiby blijft in hechtenis ondanks aflopen termijn
Ruud de Wild lag wakker van ophef na interview: ‘Ik ben geen racist’
Dennis Schouten slaat alarm na datalek Odido: ‘Gaat een drama worden’
Leslie Keijzer over oude misstap van partner: ‘Ik wilde elke stap horen’

Uit andere media

Vriendin schuldig voelen

Deze 5 sterrenbeelden voelen zich snel schuldig
Party Steven Kazan 13022026 Ajdj (21)

Hierom stapte Steven Kazàn uit No Way Back VIPS: ‘Doodongelukkig’
Weekend Dennis Schouten ANP

Dennis Schouten slaat alarm na datalek Odido: ‘Gaat een drama worden’
Sante Poriën

Zo maak je je poriën minder zichtbaar
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise