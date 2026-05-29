Dit is de partner van John Williams

Tekst: Lisa Manche

John Williams staat als presentator van verschillende woonprogramma’s altijd voor anderen klaar. In ‘Help, Mijn Man Is Klusser!’ helpt hij stellen die in een bouwval wonen en momenteel is hij te zien in het programma ‘Huizenruilers’. Hoe ziet zijn eigen liefdesleven eruit?

John en Priscilla

John is al jarenlang gelukkig in de liefde met Priscilla. Sinds 1997 zijn zij samen en het was liefde op het eerste gezicht. ‘Een geheim? Nou, dat hebben we niet echt. Wij zijn niet zo’n stel dat vaak ruziet en het dan weer goedmaakt. Bij ons gaat alles gewoon als vanzelf. Heel smooth ook. Het voelt heel natuurlijk en we hoeven nergens moeite voor te doen’, zei John in een interview met Veronica Superguide.

John Willams en zijn partner Priscilla © ANP

Kinderwens

John en Priscilla hebben geen kinderen, maar vijf jaar geleden vertelde de presentator aan Story dat ze wel een kinderwens hadden. ‘Priscilla en ik zijn nu een langere tijd samen en de afgelopen jaren hadden we geen van beiden de behoefte om ouders te worden. Maar dat is veranderd. Al moet een kind je wel gegund zijn, er zijn genoeg stellen bij wie het niet lukt.’

In gesprek met LINDA. zei John dat hij en Priscilla zich niet incompleet voelen zonder kinderen. ‘We gaan daar dus geen medisch circuit voor in.’

