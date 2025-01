John Williams: ‘Niet met een gouden lepel in mijn mond geboren’

John Williams heeft iets met underdogs. Waarom weet hij niet, maar hij heeft een sterk gevoel dat hij mensen die het zwaar hebben moet helpen. Daarom presenteert hij graag hulpprogramma’s, zodat hij mensen een duwtje in de juiste richting kan geven. “Te gek om iemand in contact te brengen met een wereld waar ze graag deel van willen uitmaken”, vertelt hij deze week in Weekend.

Ook dit jaar gaan we John Williams weer menig hulpprogramma zien presenteren. Zoals Uit De Schulden, een format dat uit zijn eigen koker komt. John kan zich goed in mensen in dergelijke situaties verplaatsen omdat hij zelf een vergelijkbaar verleden kent. “Ik ben zeker niet met een gouden lepel in mijn mondje geboren, ik heb wel armoede in mijn omgeving gezien. Zoals dat mensen geld moesten lenen voor iets simpels als een boterham met pindakaas, of ouders die hun kinderen geen eten konden meegeven naar school. Dat ga je ook zien in Uit De Schulden.”

Lees ook: Oma ‘redde leven’ van presentator John Williams

Kick

John heeft iets met underdogs en vecht graag voor mensen die het zwaar of moeilijk hebben. “Ik heb een zwak voor mensen die het zwaar hebben en wil ze graag helpen, vooral door bruggen te bouwen. Ik vind het ook te gek om iemand in contact te brengen met een wereld waar ze graag deel van willen uitmaken. Dat regelen vind ik een kick.”

Lees het hele interview met John Williams, waarin hij onder meer vertelt hoe hij ervoor zorgt dat hij de impact van zijn programma’s niet mee naar huis neemt, in Weekend nummer 2. Deze editie ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.