Voormalig NOS-presentator Harmen Siezen overleden op 84-jarige leeftijd

Tekst: Denise Delgado

Oud-journalist en nieuwslezer Harmen Siezen is op 84-jarige leeftijd overleden, zo heeft zijn familie laten weten. Bijna vier decennia lang was Siezen een vertrouwd gezicht op de Nederlandse televisie.

Harmen Siezen werd op 26 december 1940 geboren in het Zeeuwse Noordgouwe. Zijn loopbaan begon in 1963 bij Radio Veronica, waar hij werkte als diskjockey en nieuwslezer. In 1969 maakte hij de overstap naar het NOS Journaal, waar hij uitgroeide tot een van de bekendste nieuwslezers van het land. Met zijn kenmerkende kalme, onderkoelde stijl bracht hij vele grote nieuwsverhalen tot bij het publiek.

In 1989 stapte hij kort over naar TV10, dat als eerste commerciële zender in Nederland van de grond zou komen. Toen dat avontuur mislukte, keerde Siezen al snel terug naar de NOS.

Lees ook: Harmen Siezen breekt twee nekwervels

Volgens de NOS maakte vooral de vliegramp op Tenerife diepe indruk op hem. In 1977 deed hij verslag van de ramp waarbij een toestel van Pan Am op een KLM-Boeing botste. Daarbij kwamen 583 mensen om het leven.

“Harmen was voor een hele generatie dé nieuwslezer, hét gezicht van het NOS Journaal,” aldus hoofdredacteur Giselle van Cann. “Een man die beheerst en kalm het nieuws bracht, met soms een glimlach als dat kon.”

In september 2002 presenteerde Siezen zijn laatste journaal. In totaal heeft hij meer dan 17.000 uitzendingen verzorgd voor de NOS. Ook na zijn pensioen bleef hij af en toe op televisie verschijnen, onder meer in de Nationale Nieuwsquiz en het satirische programma Dit Was Het Nieuws.

BEELD: ANP