Lauren Graham had moeite met zesde seizoen van Gilmore Girls

Tekst: Denise Delgado

Lauren Graham (58) kijkt met minder plezier terug op het zesde seizoen van de geliefde serie Gilmore Girls. In die reeks kregen haar personage Lorelai en haar dochter Rory ruzie – iets wat volgens de actrice het filmproces minder prettig maakte. Dat vertelt Lauren in de podcast ‘Call Her Daddy’.

“Ik ben vergeten waar de ruzie over ging, maar het duurde lang,” vertelt Lauren in de podcast. “Ik hoorde ook van mensen dat ze het niet leuk vonden.”

De langdurige breuk tussen moeder en dochter besprak ze eerder al eens met Amy Sherman-Palladino, bedenker van de serie. “Ze zei, ‘Je kunt niet zo lang een show hebben zonder dat er een ruzie in voorkomt.'”

Lauren had ooit een relatie met Matthew Perry, de acteur die vooral bekend is als Chandler uit Friends. Anderhalf jaar na zijn overlijden verschijnt binnenkort de aangrijpende documentaire Matthew Perry: A Hollywood Tragedy.

Gilmore Girls, dat liep van 2000 tot 2007, draait om het leven van Lorelai Gilmore en haar tienerdochter Rory (Alexis Bledel) in het charmante, fictieve plaatsje Stars Hollow. Aan het einde van seizoen vijf besluit Rory haar studie te onderbreken en bij haar grootouders in te trekken, wat leidt tot de verwijdering tussen moeder en dochter die centraal staat in seizoen zes.

BEELD: ANP