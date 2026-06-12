Om deze reden was Rijk Hofman niet bij de reünie van Temptation Island: ‘Ik moest zo nodig zuipen’

Tekst: Lisa Manche

Tijdens de reünieaflevering van Temptation Island was er één grote afwezige: presentator Rijk Hofman. In een nieuwe video op zijn YouTube-kanaal vertelt hij waarom hij de opnames heeft gemist.

Grote droom

Voor Rijk was het presenteren van Temptation Island een ‘grote droom’. Maar bij de reünieaflevering liet hij verstek gaan. Die aflevering werd nu volledig gepresenteerd door zijn Vlaamse collega Annelien Coorevits.

Koningsdag

Volgens Rijk was de reden van zijn afwezigheid simpel: ‘Ze filmden dit namelijk tijdens Koningsdag en ik wilde dat vieren, dus ik ben niet gekomen.’ De presentator vertelt dat hij liever wilde genieten van de feestdag en voorkeur had aan ‘zo nodig zuipen’ boven zijn werk als presentator.

Video maken

Doordat hij afwezig was, had hij een voordeel. Van Prime Video mocht Rijk op zijn YouTube-kanaal geen video’s over Temptation Island plaatsen zolang hij aan het programma verbonden was. ‘En waar was ik niet de host? Tijdens de reünie’, zegt Rijk. Hierdoor kon hij alsnog een video maken over de laatste aflevering van het seizoen.

Nieuw seizoen

Rijk is dankbaar voor de presentatieklus en bedankt zijn volgers en Prime Video voor de kans. ‘En ik snap helemaal dat ik geen tweede seizoen meer mag doen’, zegt hij. Of er een nieuw seizoen komt en wie dat zal presenteren is nog niet bekend.

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