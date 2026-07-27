Lisette Wellens stopt bij WNL: ‘Onvoldoende ruimte om mijn ambities waar te maken’

Tekst: Ruth Smeets

Na negen jaar komt er een einde aan de samenwerking tussen Lisette Wellens en WNL. De 39-jarige presentatrice laat weten dat ze binnen de omroep te weinig mogelijkheden ziet om haar ambities verder uit te bouwen.

Lisette Wellens was sinds 2017 een vertrouwd gezicht van Goedemorgen Nederland. Daarnaast presenteerde ze Stand van Nederland: Generatie Next en maakte ze op NPO Radio 1 het interviewprogramma ’t Wordt Nu Laat. Nu kiest ze ervoor om een andere richting in te slaan.

Onvoldoende ruimte bij de omroep

Volgens Lisette is er bij WNL op dit moment onvoldoende ruimte om zich verder te ontwikkelen. Dat gaf uiteindelijk de doorslag om na negen jaar te vertrekken. Op Instagram schrijft ze: ‘Ik ben heel blij met de kansen die ik binnen Omroep WNL heb gekregen en kijk terug op veel mooie jaren met fijne, bevlogen collega’s. Maar nu is het tijd voor nieuwe avonturen.’

Tekst gaat verder onder de post.

Afscheid van haar ochtendfamilie

Hoewel de beslissing haar oplucht, valt het afscheid van haar collega’s haar zwaar. ‘Dat heeft me na negen jaar doen besluiten dat het mooi is geweest’, laat ze weten. ‘Ik ben opgelucht en het geeft rust. Maar ik neem ook afscheid van de allerleukste collega’s. Mijn ochtendfamilie. Ik ga jullie enorm missen.’ Over een eventuele nieuwe presentatieklus doet Lisette nog geen uitspraken. Wel wil ze zich de komende periode richten op andere plannen. ‘De komende tijd ga ik ervoor zorgen dat mijn boek toch echt afkomt en verder vooral vooruitkijken. Daar heb ik heel veel zin in.’

Nieuwe gezichten bij Goedemorgen Nederland

Hoofdredacteur Kees Berghuis kijkt met waardering terug op haar tijd bij de omroep. ‘Lisette is een vrolijke, professionele en hardwerkende collega. Ze heeft veel betekend voor WNL. We gaan haar missen.’ Vanaf volgend seizoen wordt Goedemorgen Nederland gepresenteerd door Sam Hagens, Frank van Leeuwen, Fidan Ekiz en Wieger Hemmer. Welmoed Sijtsma maakt de overstap naar RTL 4. Kees gaat ondertussen op zoek naar nieuwe invallers en verwacht dat er mogelijk ook jong presentatietalent bij het programma aansluit.