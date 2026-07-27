Sarah Ferguson ontvangt mogelijk erfenis van 600 miljoen pond

Tekst: Ruth Smeets

Sarah Ferguson (66) krijgt mogelijk financiële steun uit de nalatenschap van haar voormalige geliefde Paddy McNally. De Britse zakenman, die eerder deze week op 88-jarige leeftijd overleed, liet naar schatting een vermogen van 600 miljoen pond na, ongeveer 700 miljoen euro.

Hoewel hun relatie al in de jaren tachtig eindigde, bleven de twee ruim veertig jaar nauw met elkaar verbonden. In zijn laatste levensfase bood McNally Sarah Ferguson opnieuw onderdak, waardoor nu volop wordt gespeculeerd over een mogelijke erfenis.

Een band die bleef bestaan

Sarah Ferguson leerde Paddy McNally kennen in het Zwitserse Verbier. Hij was 22 jaar ouder en nam haar destijds in dienst als kindermeisje voor zijn twee zoons. Niet veel later ontstond er een relatie, die ongeveer drie jaar duurde. Na hun breuk bleef McNally een belangrijke vertrouweling. Ferguson omschreef hem later als een vaderfiguur en mentor. Ze zei daarover: ‘Hij heeft mij ontzettend veel over het leven geleerd. Wanneer ik advies nodig had, ging ik naar hem toe. Het leek alsof hij alles al had meegemaakt en gezien.’

Opnieuw een toevluchtsoord

Ook na haar vertrek uit de Royal Lodge zou Ferguson bij haar voormalige geliefde terecht hebben gekund. Ze verbleef naar verluidt in zijn chalet in Verbier, een woning die jarenlang bekendstond om de uitbundige feesten die er werden gehouden. Een ingewijde zei: ‘Paddy heeft altijd voor Sarah gezorgd en de afgelopen vier decennia had zij soms veel steun nodig. Hij liet haar nooit vallen en bood haar zelfs in zijn laatste dagen nog een veilige plek in zijn huis in Verbier.’

Mogelijk geld via een fonds

Mensen uit de omgeving van McNally sluiten niet uit dat Ferguson een huis of geld van hem erft. Tegelijkertijd verwachten zij dat hij zijn nalatenschap zorgvuldig heeft geregeld. Een bekende vertelde: ‘Niemand zou verbaasd zijn als hij haar een woning en geld heeft nagelaten, maar waarschijnlijk zit dat in een besloten fonds waaruit zij maandelijks een bedrag ontvangt. Hij zou haar geen groot bedrag ineens geven, omdat hij wist hoe snel zij dat zou kunnen uitgeven.’

Welkome steun na zwaar jaar

Voor Ferguson zou een erfenis op een moeilijk moment komen. Ze kampte jarenlang met financiële problemen en werd de afgelopen maanden opnieuw geconfronteerd met negatieve publiciteit rond haar banden met Jeffrey Epstein. Ook verloor ze steun van verschillende goede doelen en moest ze haar ereburgerschap van York inleveren. Volgens een bron behoorde Ferguson tot McNally’s meest dierbare vrienden. Die zei: ‘Natuurlijk zal hij voor Fergie hebben gezorgd. Ze maakten langer deel uit van elkaars leven dan ze ooit met hun echtgenoten getrouwd waren. Hij had beloofd altijd voor haar klaar te staan, en dat zal hij ook na zijn dood hebben gedaan.’