Peter Pannekoek heeft moeite met vrije tijd: ‘Ik plan alles’

Tekst: Ruth Smeets

Even lekker nietsdoen is aan Peter Pannekoek niet besteed. De 38-jarige cabaretier probeert zijn dagen zo efficiënt mogelijk in te delen en laat daarbij weinig aan het toeval over.

Als eerste gast van het nieuwe seizoen van Zomergasten vertelde Peter Pannekoek openhartig over zijn strakke planning. Volgens hem is tijd ‘het meest kostbare wat we hebben’. Vooral onverwachte vrije momenten maken hem onrustig.

Peter Pannekoek werkt het liefst in de nacht

Al in de eerste tien minuten van de uitzending maakte Peter duidelijk hoe gedisciplineerd hij te werk gaat. ‘Ik plan alles’, zei hij tegen presentatrice Janine Abbring. De cabaretier werkt het liefst tussen middernacht en 04.00 uur. ‘Ik moet overdag het gevoel hebben dat ik dingen heb gedaan.’

Geen zin in drie kwartier nietsdoen

Hoewel Peter best van een vrije dag kan genieten, moet die volgens hem wel goed worden benut. ‘Ik hou van een vrije dag, maar ik wil die wel benutten. Niks vind ik zo erg als een vrije drie kwartier. Dat vind ik zonde.’ Toen Janine hem vroeg of hij een controlfreak is, legde de cabaretier uit dat hij vooral grip wil houden op zaken die te beïnvloeden zijn. ‘Heel veel kun je vooraf niet controleren, veel overkomt je. Daarom vind ik het juist fijn om de dingen die ik wel kan controleren ook echt te controleren.’

Alles onder controle op het podium

Die behoefte aan controle neemt Peter ook mee naar zijn theatervoorstellingen. Vooraf probeert hij de omstandigheden zo veel mogelijk hetzelfde te houden, juist omdat er tijdens een optreden altijd onverwachte dingen kunnen gebeuren. Peter was de eerste gast van het 39ste en laatste seizoen van Zomergasten. De VPRO maakte eerder bekend dat het programma na dit seizoen stopt. Wel onderzoekt de omroep of de interviewreeks in een andere vorm kan terugkeren.