Peter Pannekoek over presentatie Televizier-Gala: ‘Kijk per jaar of ik zin heb’

Peter Pannekoek (38) bekijkt per jaar of hij de presentatie van het Gouden Televizier-Ring Gala blijft doen. Zo vertelde hij vrijdagavond in de talkshow ‘Humberto’.

Peter, die de afgelopen twee jaar het gala presenteerde samen met Jan Smit, benadrukte dat hij het evenement graag spannend wil houden.

“Ik geloof erin dat dingen spannend moeten blijven, voor mijzelf maar ook voor het publiek”, zei Peter. “Je moet het voor zijn dat mensen denken: ik ken het nu wel. Ik kijk per jaar of ik nog zin heb en of ik nog ruimte heb om te verbeteren.” De cabaretier zegt ‘bij dit soort dingen nooit verder dan dit jaar te kijken’.

Daarnaast is Peters prijswinnende show DNA zaterdagavond te zien op NPO1. In zijn nieuwsbrief kondigde hij onlangs ook aan dat hij dit voorjaar terugkeert met een nieuw seizoen van Dit was het nieuws. De afgelopen jaren was hij in dit programma alleen afwezig toen hij in 2021 de oudejaarsconference verzorgde voor de NPO.

Peters carrière in de cabaretwereld al op jonge leeftijd. In 2006 debuteerde hij als stand-upcomedian bij het Comedy Café in Amsterdam en groeide sindsdien uit tot een veelgeprezen cabaretier. Zijn doorbraak kwam toen hij werd uitgenodigd om deel te nemen aan het jaarlijkse televisieprogramma De Wereld Draait Door, waarin hij regelmatig satirische monologen hield.

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: ANP