Jan Smit blij met nieuwe uitdaging

Jan Smit geniet met volle teugen van zijn nieuwe baan als radiomaker. De zanger noemt het op Instagram “écht een feestje elke week”.

“Sinds een paar weken mag ik dus radio maken met Jan Paparazzi op Sterren NL. We hebben in korte tijd zo’n leuke band met elkaar opgebouwd!”, schrijft Smit bij een fragment waarin te horen is dat ze de slappe lach krijgen. “Vandaag konden we niet meer bijkomen van het lachen.”

Smit maakt sinds begin maart elke zaterdag een programma op NPO Sterren NL. Hij draait in zijn programma Nederlandse hits en ook veel livemuziek uit Muziekfeest van het Jaar en Muziekfeest op het Plein.