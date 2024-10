Peter Pannekoek vond reactie Johan Derksen na Televizier-roast ‘sportief’

Peter Pannekoek vindt dat Johan Derksen sportief reageerde na zijn roast van de Talpa-coryfee tijdens het Televizier-Gala. De cabaretier laat aan het ANP weten te vinden dat Derksen de kritiek die hij over zich heen kreeg “erg sportief opvatte”.

Pannekoek presenteerde het prijzenfeestje samen met Jan Smit en ging minutenlang los op de analist van Vandaag Inside. Zo stelde de cabaretier dat Derksen “een man is die iedereen camerageil noemt, terwijl hij zelf vijf dagen per week op tv is”. Ook noemde hij de VI-analist “het puntje van de vergrijzingspiramide”. Tegen De Telegraaf zei Derksen dat hij de roast “met een glimlach bekeek. Als je het hele jaar door mensen afmaakt, dan moet je ook kunnen incasseren.”

De cabaretier zegt niet te hebben verwacht dat Derksen zijn houding in Vandaag Inside zou gaan veranderen. “Als je een grote bek hebt, kan je ook een grote bek terug verwachten. Dat geldt overigens ook voor mijzelf”, legt Pannekoek uit. “Het was nooit mijn inzet dat Derksen zich door mijn stuk opeens anders zou gaan gedragen.”

Nieuw inzicht

De komiek is zelf zaterdag bij de NPO te zien met de registratie van zijn gekroonde en veelgeprezen voorstelling DNA. “Ik ben een pleaser, dus ik hoop dat iedereen gaat kijken en het geweldig vindt”, lacht Pannekoek. “Maar ik weet ook dat het zo niet werkt.” Toch raadt hij ook niet-fans aan DNA een kans te geven: “Misschien krijgen mensen van die 90 minuten toch een paar nieuwe gedachten of inzichten. En anders hebben ze na het kijken in elk geval munitie om een nóg grotere hekel aan mij te hebben dan nu toch al het geval is.”

DNA is zaterdagavond te zien op NPO1, en daarna terug te kijken op NPO Start.