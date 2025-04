Claude zingt Songfestivallied voor het eerst live voor groot publiek

Tekst: Denise Delgado

Voor Claude (21) breekt zaterdagavond een bijzonder moment aan: hij zingt zijn Eurovisie-inzending ‘C’est La Vie’ voor het eerst live voor een groot publiek. De zanger doet dat tijdens Eurovision in Concert in AFAS Live in Amsterdam, waar ook veel andere deelnemers van het komende Eurovisie Songfestival hun opwachting maken.

Chaotisch

“Ik ben in vorm. Ik heb het heel leuk hier”, zegt Claude voorafgaand aan zijn optreden. De ontmoetingen met de ruim 25 andere artiesten en de internationale pers vindt Claude ‘behoorlijk chaotisch’. Ik werd vanochtend heel relaxed wakker, beetje hardlopen en alles, en ik kwam hier aan en dacht: o ja, ik moet wel aanstaan. Iedereen hier is heel energiek, maar het is wel heel leuk.”

Gastheer

Omdat het evenement plaatsvindt in Nederland, voelt Claude zich ook een beetje verantwoordelijk voor de sfeer. “Het is alsof ik de gastheer ben,” lacht hij. “Ik heb klompen gegeven, een souvenir, een cadeau, maar wel met een kleine touch van Claude en C’est La Vie. Een beetje reclame, maar vooral heel leuk om hen wat te geven.”

Hoewel Claude C’est La Vie al eerder ten gehore bracht op NPO Radio 2 en bij Eva Jinek, is dit de eerste keer dat hij het voor een volle zaal met fans zingt. “Dit voelt anders. Hier krijg je gelijk respons van de fans. En ik heb inmiddels een beetje meegemaakt hoe songfestivalfans kunnen zijn en die zijn te gek! Dus dat is top. Die energie is hartstikke hoog en dat is te gek.”

Wat het optreden betreft, houdt hij het deze avond iets eenvoudiger dan wat we in mei in Basel mogen verwachten. “Vanavond is meer zingen en het lied overbrengen. Iets minder spectaculair, als ik eerlijk ben, maar wel gewoon leuk.”

