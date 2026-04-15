Na jaren zonder social media maakt Sandra Bullock haar Instagram-debuut

Tekst: Denise Delgado

Sandra Bullock heeft op 61-jarige leeftijd haar debuut gemaakt op Instagram. De actrice, die zich jarenlang juist ver hield van social media, verscheen voor het eerst met een eigen account op het platform. In haar eerste video is te zien hoe ze naar een blender wijst, waarna die meteen aanslaat.

4,3 miljoen volgers

Onder haar eerste post stroomden de enthousiaste reacties van collega’s binnen. Onder anderen Nicole Kidman, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Sarah Paulson en Lily Collins lieten van zich horen. Binnen korte tijd wist Bullock al miljoenen volgers aan zich te binden. People meldde dat ze binnen 24 uur al op ruim 4,3 miljoen volgers zat.

Volgens People hangt haar komst naar Instagram samen met de promotie van Practical Magic 2, het vervolg op de cultfilm uit 1998 waarin Sandra opnieuw in de huid kruipt van Sally Owens. Ook Nicole Kidman keert terug. Tijdens CinemaCon werden onlangs al nieuwe plotdetails onthuld. De film verschijnt op 18 september 2026 in de bioscoop.

Nepaccounts

Dat Sandra nu tóch op Instagram zit, is opvallend. Vorig jaar zei ze nog in een interview met People dat ze niet actief was op welke vorm van social media dan ook. Toen waarschuwde ze haar fans ook voor nepaccounts die zich online voordeden als zij.

