Nicole Kidman dankbaar voor medeleven na overlijden moeder

Nicole Kidman is het publiek dankbaar voor de “overweldigende liefde en vriendelijkheid” die ze heeft ontvangen sinds het overlijden van haar moeder. Dat schrijft de 57-jarige actrice, mede namens haar zus en verdere familie, vrijdag in een bericht op Instagram.

“Elk bericht dat we hebben ontvangen van mensen die van onze moeder hielden en haar bewonderden, heeft meer voor ons betekend dan we ooit in woorden kunnen uitdrukken. Namens onze hele familie willen we jullie bedanken dat jullie onze privacy respecteren terwijl we voor elkaar zorgen”, aldus Kidman. Bij het bericht deelt ze een aantal oude foto’s van haar moeder en het gezin.

Prijsuitreiking

De moeder van Kidman overleed zaterdag. Omdat haar moeder was overleden, vertrok Kidman die ochtend vroeg al van het filmfestival in Venetië waar zij ’s avonds de prijsuitreiking zou bijwonen. Kidman won er de prijs voor beste actrice in de film Babygirl van de Nederlandse regisseur Halina Reijn. Reijn las namens Kidman een dankwoord voor.