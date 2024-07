Oeps: Sandra Bullock noemt Lisa Kudrow bij verkeerde naam

Sandra Bullock lijkt groot fan te zijn van de serie Friends. Toen de actrice Friends-ster Lisa Kudrow tegenkwam, noemde ze haar namelijk per ongeluk bij de naam van Kudrows personage Phoebe, onthulde Kudrow bij Jimmy Kimmel Live!

“Ik was op een feest, een groot feest, en ik was aan het praten met Sandra Bullock – name-dropping, ik moet wel, maar het is waar. En we waren aan het praten en ze zei zoiets van, ‘Nou ik denk dat je gewoon met jezelf moet praten, Phoebe’. En ze noemde me dus Phoebe!”, vertelde Kudrow lachend.

Bullock kwam er al snel achter dat ze een foutje had gemaakt. Bullock schaamde zich volgens Kudrow flink, maar die vond het niet zo erg. “Ik vind dit geweldig”, zei ze lachend over de naamsverwarring.