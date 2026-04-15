Olcay Gulsen onthult wanneer ze met Eelko van Kooten trouwt

Tekst: Denise Delgado

Olcay Gulsen heeft een tipje van de sluier opgelicht over haar aanstaande huwelijk met Eelko van Kooten. In een interview met LINDA. vertelt ze dat de voorbereidingen volop bezig zijn en dat de grote dag inmiddels steeds concreter wordt.

De twee verloofden dromen van een bruiloft aan de Zuid-Franse kust, maar dat blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig. Volgens Olcay is het lastig om een romantische locatie te vinden waar ook een groter gezelschap terechtkan.

Lees ook: Ruud de Wild en Olcay Gulsen uit elkaar

Aantal gasten beperkt

Toch lijkt er inmiddels een plek in beeld te zijn. Daar hangt wel een nadeel aan: het aantal gasten zal beperkter moeten blijven dan ze eigenlijk hadden gehoopt. “We hebben nu iets op het oog voor maximaal tachtig gasten, dus we moeten mensen teleur gaan stellen.” Olcay geeft toe dat het geen makkelijke keuze is, omdat zij en Eelko het liefst iedereen erbij zouden hebben.

Wel staat inmiddels vast dat de bruiloft nog dit jaar plaatsvindt. “Het gaat dus echt gebeuren. In september”, zegt ze. Van grote stress is volgens haar geen sprake, omdat zij en Eelko allebei vrij ontspannen in de voorbereidingen staan.

Niet vanzelfsprekend

Opvallend is dat een huwelijk voor Olcay eerder helemaal niet vanzelfsprekend voelde. Ze zegt dat ze vroeger sterk hechtte aan haar vrijheid en haar leven vooral op haar eigen manier wilde invullen. Juist daarom voelt deze stap voor haar extra bijzonder: voor het eerst kiest ze ervoor om alles echt samen met iemand te delen.

Bekijk ook: