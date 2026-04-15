Meghan Markle maakt tv-opwachting in MasterChef Australië

Tekst: Denise Delgado

Meghan Markle mag dan geen werkende royal meer zijn, uit de spotlights verdwijnt ze allerminst. De hertogin van Sussex is binnenkort te zien in een speciale gastrol in MasterChef Australië.

De opnames vonden plaats tijdens de vierdaagse reis die Meghan en prins Harry momenteel door Australië maken. Terwijl Harry in Canberra onder meer een bezoek bracht aan de Western Bulldogs-voetbalclub en later het Australian War Memorial aandeed, stond Meghan voor de camera in de keuken van MasterChef.

Lees ook: Meghan en Harry ontkennen gedoe met Netflix

In een teaser van het programma wordt Meghan aangekondigd als ‘royalty’ en als de ‘Duchess of Sussex’. Daarna verschijnt ze glimlachend in de studio, waar ze onder applaus wordt ontvangen door de deelnemers. Volgens de aankondiging helpt de hertogin dit seizoen mee om enkele van de meest indrukwekkende thuiskoks van de competitie te begeleiden.

Eigen kookprogramma

De tv-klus past goed bij Meghans interesses. Eerder maakte ze al haar eigen kookprogramma With Love, Meghan voor Netflix. Ook bracht ze via haar lifestylemerk As Ever verschillende eetproducten uit, waaronder jam, koekmixen en kruidenthee. Daarnaast deelt ze geregeld kooktips en recepten via haar nieuwsbrieven en online kanalen.

Lees ook: Zó ziet de Australische trip van Harry en Meghan eruit

Eerder gastjurylid geweest

Dat Meghan als gast opduikt in een kookprogramma is overigens minder verrassend dan het misschien lijkt. In 2016 was ze ook al eens gastjurylid in Chopped Junior. Haar optreden in MasterChef Australië voelt voor sommige fans dan ook als een mooie cirkel die rond is.

De komst van de hertogin werd door het programma en Channel 10 alvast groots aangekondigd op social media. Daarbij werd gesproken van een ‘super special‘ gast. Op een gedeelde foto poseert Meghan naast de vaste gezichten van het programma, onder wie Jean-Christophe Novelli, Poh Ling Yeow en Sofia Levin.

Het nieuwe seizoen van MasterChef Australië gaat in Australië van start op 19 april. De aflevering met Meghan wordt volgens Britse media later in de zomer uitgezonden. In Nederland is het seizoen vermoedelijk pas later te zien.