Willem-Alexander en Máxima zingen mee op basisschool in Miami

Tekst: Denise Delgado

Het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Miami begon dinsdag op feestelijke toon. Tijdens een bezoek aan de Henry Mack School zong het koningspaar enthousiast mee met de leerlingen.

Nederlandse volkslied

Bij aankomst werd het koningspaar welkom geheten door de schoolband. De koning reageerde enthousiast op het optreden en even later speelde het schoolorkest ook de melodie van het Nederlandse volkslied.

Langs de route stonden leerlingen klaar met vlaggetjes en zelfgemaakte welkomstborden. Een van de kinderen vroeg Máxima waar haar kroon was gebleven, waarop de koningin lachend antwoordde dat ze die thuis had gelaten.

Koningspaar zingt mee

Later zongen de leerlingen het nummer Die With a Smile van Bruno Mars en Lady Gaga. Willem-Alexander en Máxima deden zichtbaar mee en moedigden de kinderen enthousiast aan.

De school werkt samen met kunstenaars uit Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Tijdens het bezoek kreeg het koningspaar drie muurschilderingen te zien, met uitleg over hoe die samen met leerlingen tot stand zijn gekomen.

Ook was er een demonstratie met een spuitbus, waarbij een kunstenaar met een knipoog opmerkte dat je vroeger snel moest werken om niet opgepakt te worden. Tot slot kreeg het koningspaar portretten overhandigd die door leerlingen zelf waren gemaakt. Die mochten Willem-Alexander en Máxima mee naar huis nemen.

