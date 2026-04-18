Weet je nog? André van Duin met De Balletjes Van De Koningin

Tekst: Evelien Berkemeijer

Wie aan André van Duin denkt, komt al snel uit bij zijn nummers. Die kwamen er voor hem een beetje bij, zei hij eerder bij de Buma NL Awards: ‘Liedjes waren er eigenlijk een beetje bij. Het waren eigenlijk een beetje ongelukjes. Met de carnaval is het begonnen, toen andere liedjes zingen en dat vonden mensen ook mooi.’ Hij voegde daaraan toe inmiddels toch een beetje platenartiest te zijn geworden.

En dus reden om er nog eens van te genieten. André van Duin heeft in december 2024 een kort optreden gegeven bij Radio 538 met zijn bekende nummer De Balletjes Van De Koningin. Daarmee creëerde hij een klein feestje in de studio. Een optreden dat zorgt voor een lach op je gezicht.

Over het nummer

De Balletjes van de Koningin was in 2009 de carnavalskraker waarmee André van Duin opnieuw een hit scoorde. Het nummer werd begin 2009 uitgebracht en was oorspronkelijk bedoeld als opwarmer voor de terugkeer van De Dik Voormekaar Show. Het lied sloeg vervolgens zo goed aan dat het uitgroeide tot een volwaardige single, met plaats in de Nederlandse Top 40.

Andere nummers van André van Duin

Ook buiten De Balletjes van de Koningin heeft André van Duin een lange hitgeschiedenis opgebouwd. Hij scoorde door de jaren heen met komische en carnavaleske nummers als Willempie, Bim Bam, Als Je Huilt, Pizza Lied (Effe Wachte…), De Heidezangers, De Konsnertzangeres, De Buurtsuper en Er Staat Een Paard In De Gang. Daarmee groeide hij uit tot een vaste waarde in het Nederlandse amusementsrepertoire, met liedjes die nog altijd sterk met zijn naam zijn verbonden.