Gerard Joling gooit bier terug en belandt in gevecht

Tekst: Evelien Berkemeijer

Wat voor Gerard Joling een feestelijk optreden had moeten zijn, eindigde in een korte vechtpartij nadat iemand uit het publiek bier naar hem gooide.

Tijdens het incident besloot Gerard Joling de jongen die het bier had gegooid naar voren te roepen. Hij vroeg hem waarom hij dat had gedaan en maakte vervolgens duidelijk hoe vervelend dat is. Daarna liep de situatie snel uit de hand.

Bier teruggegooid

Gerard pakte zelf een biertje en gooide dat over de jongen heen, nadat hij zei: ‘Weet je hoe dat voelt?’ Meteen daarna kreeg hij een duw, waarop hij terugsloeg. Zo ontstond een kort gevecht, waarna de beveiliging ingreep en het overnam.

Publiek kiest zijn kant

Na het opstootje scandeerde het publiek de naam van Gerard. Hij pakte daarop opnieuw de microfoon en zei dat hij al 41 jaar optreedt en niet zomaar wegloopt voor een glas bier. Ook sprak hij waardering uit voor het feit dat de jongen naar voren was gekomen, maar voegde daaraan toe: ‘Ik vind het heel dapper dat hij naar voren is gekomen, maar hij moet natuurlijk niet gaan slaan.’

Afsluiting na incident

Gerard liet weten blij te zijn dat het hele voorval op film staat. Daarna richtte hij zich nog eenmaal tot het publiek met warme woorden, voordat hij vertrok. ‘Maar jullie zijn voor mij fantastisch. Dankjewel!’, sloot hij af.