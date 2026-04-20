Gerard Joling reageert op bierincident: ‘Ik ben er niet trots op’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Gerard Joling heeft voor het eerst gereageerd op het incident tijdens zijn optreden van afgelopen vrijdagavond in het Overijsselse Boerhaar. De zanger kwam daar in opspraak nadat iemand uit het publiek bier naar hem gooide en hij vervolgens hetzelfde terugdeed.

De beelden van het opstootje gingen daarna snel rond op internet en zorgden voor een ware mediastorm. Zelf zweeg Gerard Joling twee dagen over het voorval, maar tegenover Privé liet hij daarna weten dat de impact groot is. Ook zegt hij niet trots te zijn op zijn reactie.

Veel steun, maar ook veel onrust

Gerard Joling zegt dat er inmiddels 221 appjes op hem wachten van collega’s, media, vrienden en kennissen. Volgens de zanger kiezen de meeste mensen zijn kant, al vindt hij zelf ook dat het incident ‘geen schoonheidsprijs’ verdient. ‘Het is dood- en doodzonde dat dit gebeurt en dat zo’n gozer het verpest voor de 800, 900 mensen in de zaal die gewoon een leuke avond met Geertje willen hebben. Ik had vijf liedjes gedaan toen het gebeurde en ik moest er nog twee of zo, maar het is heel vervelend.’

Optreden direct beëindigd

Na het bierincident besloot Gerard zijn optreden niet af te maken. Daarbij speelde volgens hem ook mee dat de situatie gevaarlijk werd, omdat de microfoon kapotging. ‘De microfoon was kapot. Je moet bij zoiets altijd uitkijken voor de apparatuur en kortsluiting. Het is gewoon ook nog eens gevaarlijk.’ De zanger bedankt het publiek, dat volgens hem ‘echt geweldig’ was, maar hield het daarna wel voor gezien. Dat mag volgens hem ook op basis van zijn contract, net als bij veel andere artiesten die een optreden mogen staken als er bier wordt gegooid.

Spijt over reactie, discussie blijft

Tegenover Privé erkent Gerard dat hij vanuit emotie handelde toen hij de jongen op het podium uitnodigde en een glas bier over hem heen gooide. ‘Nogmaals, ik ben er niet trots op, het verdient geen schoonheidsprijs en ik zal het niet gauw nog een keer zo doen. Ik zat hoog in m’n emotie. Maar ik ben wel blij met de discussie die opgelaaid is, want met dat biergooien moet het toch maar een keer afgelopen zijn.’ Volgens de zanger zou de jongen zeventien jaar zijn, al zegt hij daar verder geen contact meer mee te hebben gehad.

Kwestie volgens management afgehandeld

Volgens Eelco Koenjer van 14 Entertainment, het bureau dat Gerard Joling boekte voor het KPJ Feestweekend in Boerhaar, is er inmiddels wel contact geweest tussen de biergooier en het management van de artiest. Aan ANP laat hij weten dat de kwestie ‘helemaal uitgesproken’ is en dat ‘beide partijen geen behoefte er verder nog op door te gaan’. Of er excuses zijn aangeboden, weet Koenjer niet. Wel is hij helder in zijn oordeel: ‘Artiesten zijn bij je te gast en die behandel je met respect.’